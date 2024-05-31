В настоящее время завершена служебная проверка, инициированная в начале апреля премьер-министром Эвикой Силиней, в ходе которой были оценены обстоятельства авиаперелетов бывшего главы Кабинета министров Латвии Кришьяниса Кариньша. Отчету комиссии присвоен статус информации ограниченного доступа и в настоящее время детали не разглашаются.

Пресс-секретарь Силини Алексис Золднерс сообщил агентству LETA, что премьер-министр получила итоговый отчет служебной проверки,

но в соответствии с Законом об открытости информации и правилами Госканцелярии доступ к нему будет ограничен до тех пор, пока не вступит в силу окончательное решение премьер-министра по дисциплинарному делу, начатому в отношении директора Госканцелярии Яниса Цитсковкиса. Отчет планируют приобщить к материалам дисциплинарного дела, начатого против Цитсковскиса.

"Оценка ответственности будет продолжена в рамках соответствующего дисциплинарного дела", - сказал Золднерс.

Премьер-министр поручила Госканцелярии устранить недостатки, выявленные в ходе служебной проверки, содержание которой на данный момент не уточняется.

Дело начато о нарушениях правовых норм, на которые в своем промежуточном отчете 7 мая 2024 года указала комиссия по служебной проверке. В отчете говорится, что Цитсковскис, возможно, совершил дисциплинарное нарушение, некачественно выполняя нормы закона, халатно относясь к выполнению своих обязанностей, в том числе в отношении финансовых ресурсов, что привело к существенному материальному ущербу для государства.

Госконтроль, проверив расходы на спецрейсы Кариньша в период его премьерства, указал, что незаконные и неэкономичные действия при их организации привели к неоправданным расходам для бюджета Латвии и Европейского союза на сумму около 545 000 евро.

В принятии и выполнении решений об использовании спецрейсов для командировок фактически участвовали и сам Кариньш, и находящиеся в его непосредственном подчинении бюро премьер-министра и Госканцелярия, заявил Госконтроль. Бюро премьер-министра в то время возглавлял Янис Патмалниекс, Госканцелярию - Янис Цитсковскис.

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