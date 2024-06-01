В Ригу привезли 10 собак, которые остались без хозяев из-за войны в Украине. В приюте им помогут оклематься и найти новый дом, рассказывает передача "Сегодня вечером" на Rus.Lsm.lv.

Многие домашние животные в Украине из-за войны остались без дома и хозяев. Взрывы и пожары заставляют животных убегать, куда глаза глядят. В Украине есть общественные организации, которые стараются спасать животных из опасных регионов.

"Есть животные, у которых умерли хозяева, и они просто остались там. Мы приезжаем по заявкам, но, когда мы видим брошенных животных, забираем их всех. Когда складывается такая ситуация, как сегодня в Волчанске, когда попадаешь в какой-то квадрат, ты его прорабатываешь, забираешь просто всех животных, которых можешь. Ребята не могут даже на машине передвигаться там, им приходится выводить животных пешком", — рассказывает Ярина Винтонюк, менеджер по коммуникациям в Animal Rescue Kharkiv.

Спасаемые животные находятся в тяжелом состоянии.

"Стресс накладывается на стресс, потому что они теряют "родителей", они теряют дом, все эти животные дезориентированы, они не понимают, что происходит. Животные, которые у нас уже есть, спасенные, очень пугаются от взрывов. У кого-то просто паника начинается, они пытаются сбежать", — делится Ярина.

Спасенных животных из горячих точек перевозят в Харьков. Там проводится медосмотр. Но приюты на местах уже переполнены. Поэтому приют "Labās mājas" решил помочь и забрать 10 собак из Украины в Латвию. Им сделали все необходимые прививки, чипировали и выдали паспорт. И вот они приехали в Латвию после долгой дороги.

"Это не первые собаки, которых нам привезли из Украины. Мы непосредственно видим их психи, боязнь шума, нервозность в отношении разных вещей. Потребуется время, чтобы медленно, спокойно сближать их с человеком, чтобы в конечном итоге они снова могли жить с людьми", — говорит руководитель приюта Labās mājas Астрида Карклиня.

Работники приюта и волонтеры просят неравнодушных отозваться, но при этом отнестись ответственно.

"Не нужно брать животное, потому что вам его жалко. Брать животное следует только в том случае, если вы хотите заниматься с ним, работать с ним, гулять с собакой в любую погоду. Если у вас есть время и деньги, и вы хотите вложить эти деньги, если хотите жить долго и счастливо с собакой", — объясняет волонтер Яна Стрелеца.

У каждого спасенного животного своя история, поэтому период восстановления у каждой собаки разный. Но в приюте надеются, что скоро и эти четвероногие будут готовы к поиску новых хозяев.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !