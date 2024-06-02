По данным на 2 июня, на рижских официальных пляжах наиболее теплая вода - на озере Бабелите, где она прогрелась до плюс 22 градусов по Цельсию.

На озере Кишэзерс в воскресенье температура воды составляет +20 градусов.

В Даугаве на пляже Кипсалы вода прогрелась до +21 градуса, на Луцавсале - до +20 градусов, на Румбуле - до +19 градусов.

На рижском взморье температура воды - заметно прохладнее. В частности, в Вецаки температура морской воды - не выше +14 градусов, а в Вакарбулли и Даугавгриве - около +13 градусов.

В этом летнем сезоне в Риге работают девять официальных пляжей, на которых проводится регулярный мониторинг состояния воды и работают спасательные службы. Это пляжи на озерах Кишэзерс и Бабелитис, на Даугаве - на Кипсале, Луцавсале (два пляжа) и Румбуле, в Рижском заливе - в Вецаки, Вакарбулли и Даугавгриве.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!