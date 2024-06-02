У рижан появится новое официальное место для отдыха — Дрейлинькалнс, рукотворная горка на стыке районов Дрейлини, Пурвциемс и Плявниеки. Почти десять лет назад она выросла на месте рекультивированной свалки и всё это время была обнесена забором. 31 мая Рижская дума начала снос забора, сообщает передача "Сегодня вечером" на Rus.LSM.lv.

Горка Дрейлинькалнс в Риге, известная также как "кепка Ушакова", высотой 24 метра над уровнем моря, находится между тремя микрорайонами - Пурвциемсом, Плявниеки и Дрейлини.

Горка рукотворная. Ее искусственно создали в период с 2013 по 2015 год. Это был проект по рекультивации городской свалки на площади почти 20 гектаров. Под горкой захоронен почти миллион кубометров различных бытовых отходов и строительного мусора. Все это было покрыто 50 сантиметрами глины и 20 сантиметрами плодородного слоя. Чтобы гора не обвалилась, доступ к ней посетителей был закрыт, хотя рижане по ней давно гуляли.

Но теперь Рижская дума официально открыла доступ на гору всем желающим. Сейчас идет демонтаж забора, сообщает Rus.LSM.lv.

"Был период, когда надо было мониторить, как горка себя ведет. Что здесь происходит. Этот период закончился. И специалисты пришли к заключению, что можно безопасно открыть горку — для прогулок, осмотра и прочих подобных вещей", — рассказал председатель комитета среды и жилья Рижской думы Виестур Зепс.

Демонтаж забора был согласован с Государственной службой среды при условии, что Рижская дума обеспечит доступ к наблюдательным колодцам. С их помощью специалисты следят за состоянием горки, выбросами метана и токсичностью грунтовых вод.

На горке по-прежнему остается много ограничений. На ней нельзя появляться тяжелой технике, запрещена культивация и земляные работы, запрещено большое скопление людей. Поэтому город намерен поначалу развивать поле у подножия склона.

"То, что мы видим внизу, имеет достаточно большой потенциал для развития. Например там можно построить футбольное поле, поле для регби, для флорбола и скейтпарк. В следующем году мы начнем развитие нижней части. Зимой может появиться какая-то инфраструктура для езды на санях и лыжах", — сообщил Зепс.

Местные жители особого применения горке в летнее время, кроме возможности загорать не видят.

"Когда придет зима и будет снег, то это будет большая радость взрослым и детям: смогут кататься на лыжах и санках. Наверно какую-то спортивную активность тут надо вести. Например, сейчас здесь, кто-то захочет загорать", — считает рижанка Валентина.

Но зимний отдых под вопросом. Прямо под "кепкой Ушакова" построен деревянный тротуар — настил имеет высоту в 20-30 сантиметров.

"Здесь вся проблема в том, что тут негде спускаться [на лыжах или санках]. Места нет. Вы представляете куда здесь ехать? Или надо убирать эту дорожку. Но как дорожку уберете? Она связывает два района", - поделился прохожий Валерий.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !