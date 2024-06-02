Акционерное общество Latvijas gāze с 1 июля 2024 года изменит платежные реквизиты: счет Swedbank больше не будет доступен для платежей.

С 1 июля для расчета платежей Latvijas gāze останутся доступны текущие счета SEB Banka, Luminor Banka и банка Citadele, сообщается на сайте Latvijas gāze.

В прошлом году чистый оборот концерна Latvijas gas составил 159,8 миллиона евро, что в 4,4 раза меньше, чем в 2022 году, когда цены на природный газ резко выросли, а компания понесла убыток в 56,911 млн евро. миллионов евро по сравнению с прибылью годом ранее.

Крупнейшими акционерами AS Latvijas gāze являются российский "Газпром" (34%), Rietumu Banka (28,97%), немецкая компания Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и SIA "Itera Latvija" (16%).

Ранее SIA "Energy Investments", принадлежащее членам правления LG Айгару Калвитису, Элите Дреймане и Эгилу Лапсалису, приобрело 28,97% акций LG у "Marguerite Gas II", но с целью получения средств для следующих этапов проекта приобретение акций "Energy Investments", эти акции с правом выкупа были проданы "Rietumu Banka" как финансисту. Договором отчуждения финансового инструмента предусмотрены условия его погашения сроком на три года.

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