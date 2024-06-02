Со следующего учебного года в Огрской государственной гимназии будет реализована новая образовательная программа по интересам, в рамках которой учащиеся смогут научиться конструировать и пилотировать дроны, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

В Огрском самоуправлении полагают, что, научившись собирать или пилотировать дроны, молодежь приобретет ценные технологические навыки. Например, с помощью дронов можно обслуживать ветрогенераторы и электросети, мыть фасады многоэтажек, обследовать леса и выполнять многие другие работы.

Сейчас в Латвии количество людей, которые ориентируются в отрасли управления дронами и могут предложить подобные услуги, очень невелико.

В мае учащиеся Огрской государственной гимназии имели возможность узнать, как в Латвии развивается индустрия беспилотных летательных аппаратов или дронов. Под руководством ведущих компаний отрасли SIA "LV-Teh" и SIA "RAW" школьники могли не только увидеть разные типы дронов, которые используются в военных и гражданских целях, но и попробовать свой потенциал в пилотировании.

Открытие программы образования по интересам инициировал председатель Огрской думы Эгилс Хелманис с учетом опыта Украины. Председатель совета отмечает, что важно расширять кругозор молодежи, особенно за счет использования потенциала Огрской государственной гимназии - как школы, где собирается большое количество технически ориентированной молодежи, так и как среды, где в будущем можно будет разработать программу технического творчества.

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