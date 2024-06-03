В Латвии в многоэтажных домах несколько тысяч лифтов, работающих с советских времен. Их техническое состояние уже не отвечает никаким современным требованиям. Ремонты лифтов осложняются санкциями - запчасти производят в России и Беларуси. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на передачу Nekā personīga на телеканале TV3.

Подходит к концу срок, когда домоуправы должны были проверить состояние лифтов и составить планы, что с ними делать, - отремонтировать или вместо старых установить новые. Платить за это придется самим жителям.

В Риге, где больше всего установленных в советские годы лифтов, четкого плана действий до сих пор нет ни у крупнейшего домовладельца Rīgas namu apsaimniekotājs, ни у Рижской думы, сообщает программа Nekā personīga телеканала TV3.

Капитальный ремонт одного лифта с заменой всех основных деталей по сведениям, предоставленным компаниями по обслуживанию лифтов, может обойтись в 20-30 тысяч. Установка нового лифта - от 60 тысяч. В зданиях, где созданы общества жильцов, можно привлечь софинансирование Altum, и тогда покупка лифта не так дорога. Единственным решением для остальных остаются банковские кредиты.

Но, как показывает печальный опыт прошлых лет по утеплению домов, договориться об улучшении технического состояния домов жильцам не так то просто. Процесс могут облегчить принятые на прошлой неделе Сеймом поправки о том, что для проведения значительных ремонтных работ в многоквартирных домах больше не потребуется получать согласие от всех жильцов.

В домах, где в течение пяти лет лифты не будут капитально отремонтированы или заменены, их использование запретят. Уже сейчас есть несколько объектов недвижимости, где лифты из-за плохого технического состояния отключены. В том числе в одном из административных зданий Рижской думы на ул. Бривибас, где на верхнем этаже находится Рижская центральная библиотека - туда теперь посетителям доступ затруднен.

\Центр защиты прав потребителей, осуществляющий надзор за техническим состоянием лифтов, прогнозирует, что количество таких зданий за несколько лет существенно вырастет.

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