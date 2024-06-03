С сегодняшнего дня вступают в силу изменения в расписании движения 15-го троллейбуса и 16-го автобуса, сообщили порталу Delfi в Rīgas satiksme.

Изменения были внесены после анализа пассажиропотока в троллейбусах 15-го маршрута, времени поездки и влияния пробок на график движения автобусов 16-го маршрута.

Впредь, в будние дни, в период с 5.40 до 7.10, 15-й троллейбус будет курсировать с интервалом в шесть-семь минут. В вечерние часы, примерно с 19.00 до 21.00, также изменится интервал между рейсами - до восьми минут.

Между тем, для автобусов 16-го маршрута изменено время отправления отдельных рейсов от конечных пунктов на улице Абренес и в Суниши, при этом сохранится нынешнее количество рейсов и эквивалентный интервал между ними.

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