Юрмальская дума концептуально поддержала идею разрешить выгул собак на пляжах в несезон, сообщает агентство LETA. Несезон официально - с 1 ноября до 31 марта.

Самоуправление решило допустить собак на пляжи в холодные месяцы, отреагировав на коллективную инициативу жителей. Сейчас на юрмальских пляжах запрещено выгуливать собак, пускать их в воду. Запрет был введен с целью обеспечить соблюдение санитарных и гигиенических норм, качество воды в море. А также, чтобы собаки не создавали угрозу здоровью и безопасности отдыхающих.

Коллективная инициатива предусматривает, что такой запрет должен действовать с 1 апреля по 31 октября, а с 1 ноября по 31 марта следует разрешить выгуливать собак на пляже. Впрочем, решение пока не принято. Предусматривается, что Юрмальская дума определится с решением до 30 сентября. Пока же юрмальчане могут высказывать свое мнение на городском сайте в ходе публичного обсуждения инициативы.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !