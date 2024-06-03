Президент Эдгар Ринкевич призвал министра финансов Арвилсом Ашераденсом ("Новое Единство") своевременно информировать о ходе подготовке госбюджета на 2025 год и планируемых изменениях налогов.

Как сообщила Президентская канцелярия, Ринкевич и Ашераденс в Юрмальской резиденции обсудили как ход подготовки госбюджета-2025, так итоги деятельности рабочей группы при Министерстве финансов, которая готовила предложения по налоговым изменениям.

Ранее Министерство финансов заявило, что предложения в налоговой сфере будут озвучены после выборов в Европарламент, которые состоятся 8 июня.

Также президент и министр финансов обсудили актуальную ситуацию в банковской сфере - в том числе, низкую активность в сфере кредитования в Латвии.

Во время встречи Ринкевич подчеркнул, что в рамках создания госбюджета-2025 важна открытая коммуникация с обществом об ожидаемых изменениях.

"Нужно осознавать, что процесс создания бюджета будет непростым, поэтому нужно своевременно начинать открыто коммуницировать с обществом об ожидаемых изменениях, особенно затрагивающих налоговую систему. Все вовлеченные стороны должны осознавать, что для перемен понадобятся компромиссы", - сказал президент.

Ринкевич отметил, что приоритетами бюджета следующего года должны стать внутренняя и внешняя безопасность, а также повышение конкурентоспособности при помощи вложений в науку и улучшение навыков.

Ранее Министерство финансов заявило, что предложения в налоговой сфере будут озвучены после выборов в Европарламент, которые состоятся 8 июня.

Как уже сообщалось, сейчас рабочая группа при Министерстве финансов разрабатывает предложения по изменению налогов. На данный момент опубликованы оценка затрат на рабочую силу и предложения по дальнейшим действиям, дальнейший сценарий оценки влияния реформы налога на прибыль предприятий, также оценка действующей системы налога на недвижимость и так далее.

28 марта этого года в программе Spried ar Delfi министр финансов Арвилс Ашераденc заявил: "Сейчас я не вижу, чтобы мы могли пойти на повышение налогов. У нас есть резерв, который правительство держит на случай, если ситуация с внешней безопасностью в каком-то виде ухудшится".

"На данный момент я не вижу решения в росте налогов, скорее вопрос в том, какими темпами мы будем продвигаться вперед, чтобы выровнять налогу на рабочую силы в масштабе Балтии", - добавил Ашераденс. Он напомнил, что рабочая группа при Минфине разрабатывает налоговые изменения до конца мая. Если изменения будут - они вступят в силу в 2025 году, сказал министр.

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