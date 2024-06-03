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На начало этого года в Латвии проживали 1,872 миллиона жителей, что на 0,6% или 11 000 человек меньше, чем год назад свидетельствуют данные Центрального Статистического управления (ЦСУ). Смертность в два раза превышает рождаемость. Стране не удается компенсировать потери населения за счет приезжих. Латвия - единственная страна Балтии, в которой по итогам 2023 года уменьшилось население: в Литве и Эстонии наблюдает прирост как общего числа жителей, так и рождаемости. В прошлом году в Латвии родилось на 9,2% детей меньше, чем в 2022 году.

Прибывших в Латвию больше, чем уехавших. Рождаемость - рекордно низкая

Таким образом под влиянием негативного естественного прироста населения в Латвии в 2023 году численность населения сократилась на 0,7%, а из-за миграции - возросла на 0,1%.

Прирост населения в результате миграции обеспечили преимущественно 8200 реэмигрантов и 4400 беженцев из Украины, которые рассматриваются как жители страны, получившие убежище. На начало года в Латвии проживали 25 700 украинских беженцев.

Тем не менее ЦСУ указывает, что даже без учета беженцев из Украины, впервые с 1990 год прибывших в Латвию было больше, чем уехавших. В прошлом году в Латвию вернулось больше жителей, чем уехало.

В прошлом году в Латвии появились на свет 14 490 детей, что на 1464 ребенка или на 9,2% меньше, чем в 2022 году. По сравнению с 2021 году падение рождаемости в прошлом году еще более значительное - на 16,8% или 2930 ребенка. Падение рождаемости самое стремительное за последнее столетие.

Скончался в 2023 году 28 031 человек, что на 2700 человек или 8,8% меньше, чем годом ранее. По сравнению с 2021 году, когда умерли 34 600 человек, смертность уменьшилась на 19%. Поскольку смертность снизилась, то показатель негативного естественного прироста в последние годы немного уменьшился - с 17 200 в 2021 году до 13 500 в прошлом.

Куда уезжают латвийцы? Часто ли возвращаются на родину?

ЦСУ констатирует, что в 2023 году в результате долгосрочной международной миграции население увеличилось на 2415 человек, среди которых 2051 - украинские беженцы. По сравнению с рекордным показателем 2022 года, число прибывших в Латвию в прошлом году сократилось вдвое и составило 18 700 человек (в том числе - 4 353 украинских беженца). В 2022 году позитивную миграционную разницу составляли именно 23 500 украинцев.

Число покидающих Латвию уменьшилось. В 2023 году их было 16,3 тысячи, в том числе 2,302 беженца, что на 2,3% меньше, чем годом ранее.

В прошлом году 3900 или 21% всех прибывших въехали в Латвию из Европейского союза, а 5100 (4700 - из Украины) или 27,4% прибыли из стран-кандидатов в Евросоюз, что на 79,7% меньше, чем в 2022 году. Из стран СНГ прибыло 3700 человек или 19,6% приехавших, что на 11,6% меньше, чем в 2022 году. В том числе, из России приехали 1700 человек или 9,1% от общего числа прибывших. В прошлом году 2700 или 14,6% прибыли из Великобритании. Еще 3300 человек (17,4% от общего числа прибывших) - из других стран.

В прошлом году 8200 или 43,7% приехавших были реэмигрантами - гражданами и негражданами Латвии, а также жителями с гражданством других стран, однако родившимися в Латвии. По сравнению с 2022 года число реэмигрантов снизилось на 1100 человек, но доля от общего числа иммигрантов возросла на 19,7 процентных пункта.

Из 16 300 человек, выехавших из Латвии, в страны Европейского союза отправились 9600 человек или 59% от общего числа покинувших страну. Это на 17% меньше, чем годом ранее. Эмиграция в отдельные страны также снизилась – в Германию эмигрировали 2300 человек (в 2022 году – 2900), а в Великобританию – 2200 (в 2022 году – 2600). В то же время в 2023 году количество эмигрантов в страны СНГ незначительно увеличилось – на 34 человека или 11,6%.

Латышей меньше, но их доля среди жителей возросла. Граждан Латвии - 86,2%

Обобщенная статистика свидетельствует, что число латышей снизилось в прошлом году на 0,4%, но доля в населении страны тем не менее к началу 2024 года возросла до 62,6% (в начале 2023 года - 62,4%) от всех жителей.

Белорусов стало меньше на 2,3%, русских - на 1,8%, число украинцев возросло на 5,2%.

87,3% жителей родились в Латвии, 12,7% - в другой стране. Данные показывают, что 1,2% жителей страны родились в каком-либо государстве ЕС, 5,2% - в России, 2,8% - в Украине, 1,9% - в Беларуси.

Среди детей в возрасте до 17 лет 94,7% родились в Латвии, 7278 или 2% - в Украине, 1,3% - в Великобритании, а по 0,3% - в Ирландии и России.

86,2% жителей страны - граждане Латвии (годом ранее - 86,1%). Неграждане составляют 9% жителей страны (годом ранее - 9,3%). Граждане России составляют 1,9% (ранее - 2%), а 2,8% - жители других стран, из которых почти половина украинские беженцы.

По данным ЦСУ, 50,6% всех неграждан живут в Риге, и это 14,2% от всего населения столицы. Большинство неграждан, проживающих в Латвии - 76,6% - старше 50 лет.

Среди граждан Латвии людей старше 50 лет - 38,2%.

Средний возраст латвийца - чуть более 43 лет, 22% населения - пенсионеры

На начало 2024 года 49% совершеннолетних мужчин и 41,2% совершеннолетних женщин состояли в браке. Не были женаты 35,3% мужчин и 24,8% женщин, еще 3,3% мужчин и 15,7% женщин - вдовствовали. Из всех не состоящих в браке жителей 68,7% мужчин и 62,8% женщин пребывали в возрасте до 39 лет.

По данным ЦСУ, средний возраст жителя Латвии - 43,1 год. Среди жителей Риги - это 42,3 года, среди жителей Латгалии - 45,5 лет.

В населении страны из-за падения рождаемости уменьшается доля детей. Так в 2024 году по сравнению с 2023 годом число детей в возрасте до 14 лет уменьшилось на 7661 человека. Удельный вес детей до 14 лет в населении страны - 15,6%.

На 8004 человек стало меньше жителей в возрасте от 15 до 63 лет. Их доля в населении - 61,6%. Число людей пенсионного возрасте от 64 лет и старше возросло на 4539 человек, составив 22,8% от всех жителей страны.

Больше всего детей и подростков до 14 лет проживает в Рижском регионе (16,2% от населения всего региона, но и здесь наблюдается уменьшение показателя на 2,4% или на 3400 детей в 2023 году). В Видземе и Курзмее удельный вес детей в населении -15,7%, в Латгалии - 13,3% (на 3,7% или 1236 детей меньше, чем годом ранее).

В городах государственного значения доля детей колеблется от 17,8% в Елгаве до 14,2% в Даугавпилсе.

Самый большой удельный вес детей в населении в Марупском крае - 25,9% всех жителей пребывают в возрасте до 14 лет. В Краславском крае только 10,6% жителей - дети этого возраста, в Аугшдаугавском крае - 11,4%.

Доля жителей трудоспособного возраста (15-63 года) колеблется от 60,7% в Курземе до 62,2% в Рижском регионе. Число жителей этого возраста возросло только в Рижском регионе - на 1100. В Латгалии людей этого возраста стало за год на 3500 человек меньше.

Во всех регионах кроме Риги более 22% жителей - старше 64 лет. Больше всего людей в солидном возрасте в Латгалии - 25,4%, меньше всего в Риге - 21,6%. Среди городов по числу пенсионеров лидируют Даугавпилс и Вентспилс - по 25,8% в каждом, меньше всего сениоров в Елгаве - 21,3%. Среди краев по доле пожилых людей в населении лидируют Краславский и Валкский края - 28,3% и 28% соответственно. Меньше всего людей старше 64 лет проживают в Марупском крае - 11,3% от общего числа жителей.

Менее трети населения Латвии - селяне. Растет население только в Юрмале и пригородах Риги

В прошлом году 1,307 млн или 69,8% латвийцев проживали в городах, 565 тыс или 30,2% - в сельской местности. При этом в Рижском регионе проживали на начало года 45,9% всех жителей страны.

Число жителей сокращалось во всех регионах Латвии. Но самое большое падение - в Латгалии: на 1,6% или 4000 человек. В Видземе население сократилось на 0,9% или 2600 человек, в Курземе - на 0,9% (2400), в Земгале - 0,9% (2000). В Рижском регион проживали на начало года 605 тысяч человек - это 32,3% от общего населения страны.

Число жителей увеличилось в прошлом году только в Юрмале - на 1,9% или 996 человек. В остальных городах население сокращается. Особенно в Даугавпилсе - на 1,3% или 1000 жителей. В Екабпилсе стало на 1,3% (286) меньше жителей, в Вентспилсе - на 1% (314), в Резекне - на 0,9% (247), в Валмиере - на 0,9% (209), в Риге - на 0,7% (4200), в Лиепае - на 0,6% (408), Огре - на 0,5% (117) и Елгаву - на 0,2% (135).

Во всех городах государственного значения число умерших превышает число новорожденных. Больше прибывших, чем уехавших - в Риге, Юрмале, Елгаве, Огре и Лиепае.

В 2023 году число жителей возросло в семи краях Рижского региона - в Марупском, Ропажском, Адажском, Саласпилсском, Сигулдском, Кекавском и Олайнском, а также в одном краю Видземе - в Саулкрасты. Самый большой прирост населения в Марупском крае - 2,7% (959). Во всех перечисленных краях позитивная миграционная разница, а позитивный естественный прирост только в Марупском, Кекавском и Адажском краях. Позитивная миграционная разница наблюдается в Талсинском, Огрском и Валкском краях.

Среди краев больше всего жителей проживает в Огрском крае - 57 700, далее следует Валмиерский край - 50 300 жителей.

Как Латвия выглядит на фоне Литвы и Эстонии?

ЦСУ отмечает, что и в Эстонии, и в Литве в прошлом году население возросло как за счет беженцев из Украины, так и за счет прибывающих из других стран.

В Эстонии в начале 2024 года проживали 1,375 млн человек - въехали в эту страну 26 399 человек, а эмигрировали 12 543 человека. В 2023 году в Эстонии наблюдается рекордное число новорожденных - немногим менее 11 000 малышей.

В Литве в начале этого года проживали 2,886 млн человек, что на 29 000 жителей больше, чем годом ранее. Число прибывших в Литву превышает число отбывших на 44 900 человек. В Литве в 2023 году родились 20 600 детей, что на 1400 человек или 6,5% больше, чем в 2022 году.

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