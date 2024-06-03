С каждым годом все меньше молодых врачей в Латвии, которые знают русский язык — и это приносит сложности при общении с пациентами, не знающими государственный язык, прозвучало в эфире передачи "Открытый разговор" на Латвийском радио 4, цитирует Rus.Lsm.

Чаще всего такие ситуации возникают при общении с пожилыми людьми, но бывают и ситуации, когда пациент принципиально не хочет общаться на латышском, признал член правления Латвийской ассоциации молодых врачей Александр Дорогой.

Латвийская ассоциация молодых врачей провела опрос своих членов, который показал: более половины ее докторов в недостаточной мере или вообще не знают русский язык. И в этой ситуации, признал Александр Дорогой, ничего удивительного нет.

"Люди не обязаны знать русский язык, но они и не могут его выучить. Допустим, человек родился в 2000 году. Он вырос в латышской семье, ходил в латышский садик и латышскую школу, у него не было русскоговорящих друзей. Он закончил медицинский факультет Латвийского университета. И первое его общение с русскоязычными случилось уже после учебы — в больнице или на работе. В том, что он не знает русский язык, его винить нельзя. Вопрос в том, как решать эту проблему, которая возникла и жила с нами с момента восстановления независимости", — объяснил специалист.

С каждым поколением будет все больше врачей, которые не знают русского, признал Александр Дорогой.

"Проблема достаточно большая. В основном латышским языком не владеют люди в возрасте, пожилые. Когда-то они считали, что им не нужно его учить. Они до сих пор его не выучили и, вероятно, уже и не выучат. Но есть и другая часть проблемы. Я сталкивался с тем, что и молодые люди не говорят на латышском — либо они его действительно не знают, либо не говорят из принципа", — рассказал Александр Дорогой.

Он отметил, что сами ситуации тоже различаются, но многое зависит от желания людей найти контакт.

"Бывает, когда пациент приходит к врачу и начинает требовать, чтобы с ним говорили по-русски, заявляя, что не будет говорить на латышском. Я сперва думал, что это единичные случаи. Но опрос показал, что иногда возникают ситуации, когда человек принципиально отказывается говорить на латышском", — заявил эксперт.

Член правления объединения Onkoalianse, руководитель общества поддержки пациентов с раком груди Vita Ирина Янума, в свою очередь, отметила, что многие пациенты — особенно те, кто ждут онкологического диагноза — испытывают сильный стресс. И боятся получения диагноза на любом языке — даже если понимают его достаточно хорошо.

Глава Латвийского общества кардиологов, профессор Латвийского университета Андрей Эрглис, в свою очередь, отметил, что он в профессии уже 40 лет. При этом, такая проблема возникала и в девяностые годы — только в меньших масштабах. И решение конкретной ситуации, по его словам, заключается в одном — в желании найти общий язык.

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