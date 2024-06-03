В понедельник около 16 часов курортный город Пярну в Эстонии накрыла гроза, вызвавшая наводнение в самом центре города, сообщил портал Delfi.ee.

Латвийский эксперт по погоде Томс Брицис отметил в соцсети X, что в Пярну сегодня вечером за неполные два часа выпало 46 литров воды на квадратный метр и затопило улицы.

Pērnavā šovakar nepilnās 2 stundās nolija 46 litri ūdens uz kvadrātmetru, applūdušas ielas. https://t.co/fcWGG2bqMt — Toms Bricis (@boms_tricis) June 3, 2024

Из-за сильного дождя затопило перекресток у автовокзала и торгового центра Port Artur в центре Пярну, сорвало крышки канализационных люков и несколько автомобилей оказались заблокированными, сообщил Delfi.ee. Пока уровень воды не снизится, затопленная улица закрыта для движения.

Сильный дождь затронул и другие улицы Пярну, поэтому спасатели рекомендовали быть осторожными и, по возможности, оставаться дома и не ездить по городу.

Ранее сообщалось, что в субботу сильная гроза накрыла Латвию – затопило улицы, на время было приостановлено движение трамвая №1, выпал град. Люди делились своими наблюдениями в социальных сетях.

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