Во время праздника города в Даугавпилсе с помощью видеосвязи выступил российский комик Денис Дорохов, ранее выражавший поддержку агрессии России против Украины, сообщило агентство LETA со ссылкой на Латвийское телевидение (LTV).

На выходных прошел городской праздник Даугавпилса "Мой город – Даугавпилс!". Во время празднования на сцене Даугавпилсского театра с видеообращением выступил Дорохов, который в конце 2023 года также участвовал в концерте на оккупированном Россией Донбассе, где выразил поддержку агрессии России против Украины.

Мероприятие было организовано ассоциацией Joku līga ("Лига шуток" – прим. ред.). Представитель ассоциации Александр Комаров заявил LTV, что не знал, поддерживает ли приглашенный артист российское вторжение в Украину.

"Я нигде не видел таких материалов, ни разу не слышал от него подобной информации", сказал Комаров. Также он добавил добавив, что сам "очень давно" не смотрит телевидение. Если информация о поддержке российской агрессии подтвердится, ассоциация обещает извиниться.

Министерство иностранных дел (МИД) напомнило, что организаторы мероприятий должны убедиться, что приглашенные артисты не создают репутационные или санкционные риски.

Комаров также является актером Даугавпилсского театра и работает с молодежью в муниципальном учреждении. Учитывая негативную реакцию, Даугавпилсский театр, скорее всего, больше не будет сдавать помещения этой ассоциации, отметила руководитель Управления по делам молодежи и спорта Даугавпилса Валерия Линкевич.

Муниципалитет сотрудничал с ассоциацией только один раз. В будущем возможность сотрудничества будет оцениваться отдельно в случае, если ассоциация выразит желание проводить другие мероприятия.

Тем временем депутат Даугавпилсской городской думы Михаил Лавренов в одной из своих записей в социальных сетях отметил: "[Во время праздников] людей на улице Риги – как в советские времена!" К этой записи также был добавлен символ в виде серпа и молота. Депутат, однако, отрицал авторство этой записи и позже удалил символ.

Депутат также поделился видео, на котором пассажиры автобуса поют песню, прославляющую войну. Государственная полиция подтвердила, что у них есть видео, снятое после праздничного салюта. Начат административный процесс для выяснения обстоятельств.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту нескольких изображений, прославляющих военную агрессию, нарисованных в одном из городских парков.

Служба государственной безопасности (СГБ) указала, что полиции следует также оценить деятельность депутата Лавренова. По мнению спецслужбы, Лавренову следует более тщательно обдумывать свои публичные высказывания. Депутат уже ранее попадал в поле зрения службы, уточнило LTV.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !