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За последние три года Рижский университет им. Страдиня (RSU) не получал сигналов о том, что незнание русского языка мешает студентам успешно сдавать экзамены, сообщили агентству LETA в вузе.

Согласно 56-й статье закона о высших учебных заведениях, учебный процесс в RSU ведется только на государственном языке, а иностранные студенты учатся на английском.

В этом году RSU обеспечил переводчиков для студентов во время экзаменов, чтобы языковой барьер не влиял на их ход. Для общения с пациентами, которые говорят на русском языке, к экзаменационному процессу были привлечены десять переводчиков. Такой возможностью студенты воспользовались три раза, что составляет 1,36% общего числа экзаменуемых. В этом году государственный экзамен сдавали 220 студентов латышского потока программы "Медицина".

В то же время RSU отмечает, что не несет ответственности за использование русского языка в медицинских учреждениях.

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