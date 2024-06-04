В среду, 5 июня, на военном полигоне в Селии будет открыт испытательный полигон для дронов, сообщил министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") в программе "900 секунд" на телеканале TV3.

Он напомнил, что развитие потенциала беспилотных летательных аппаратов является важной частью укрепления обороноспособности страны, а опыт Украины доказывает важность дронов в условиях войны.

В этом году на развитие дронов в оборонной сфере будет выделено 20 млн евро, и часть средств будет направлена на их производство в Латвии.

Министерство обороны предлагает предприятиям до 21 июня подавать заявки на конкурс грантов по развитию инноваций в сфере беспилотных летательных аппаратов, по результатам которого между победителями будет распределено 600 000 евро.

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