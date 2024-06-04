Работающий под эгидой Министерства иностранных дел РФ Фонд защиты и поддержки соотечественников, проживающих за рубежом "Правфонд" финансировал восстановление имиджа лидера Русского союза Латвии, депутата Европарламента Татьяны Жданок после нелестных публикаций, а также защиту прокремлевских активистов в судах и альбом певца Каспара Димитерса, сообщает Re:Baltica со ссылкой на документы, полученные от одной из европейских служб безопасности датским общественным телевидением.

Цель "Правфонда" - защищать носителей ценностей "русского мира" в Латвии и других странах. Как отмечает Re:Baltica, этот фонд годами финансировал деятельность местных кремлевских агентов влияния и платил адвокатам, когда у прокремлевских активистов возникали проблемы с законом. Некоторые из этих людей обвиняются в настоящее время в поддержке России и разжигании розни.

Фонд действовал в Латвии с момента своего основания в 2012 году и до вторжения России в Украину, и по меньшей мере десять местных организаций получали от него финансирование. Крупнейшими получателями денег "Правфонда" в Латвии были две организации - "Центр правовой защиты" и Латвийский комитет по правам человека, которые с 2014 по 2022 год получили 356 000 и 362 000 евро соответственно.

Как показывают годовые отчеты, после начала войны в Украине поддержка российских фондов местным организациям соотечественников значительно сократилась. Служба государственной безопасности (СГБ) связывает это с проведенными беседами, на которых людей предупреждали о недопустимости любой поддержки государству-агрессору. Свою роль сыграл и отказ банков обслуживать перечисления из России. Летом прошлого года ЕС включил в санкционный список сам "Правфонд", и получение от него денег стало расцениваться как нарушение закона.

За последние десять лет "Центр правовой защиты" получил от московского фонда 356 тысяч евро. По словам руководителя организации Людмилы Сысоевой деятельность организации не имела политического характера. По сути, она помогала пенсионерам разобраться в социальных вопросах, например, в получении пенсий. Поскольку деньги из Москвы больше не поступают, организация больше не арендует помещение и работает из дома по телефону.

Латвийский комитет по правам человека, возглавляемый соратником Жданок Владимиром Бузаевым, за десять лет получил из Москвы 362 тысячи евро. Раньше он активно защищал прокремлевских активистов, но сейчас не комментирует ситуацию.

По данным СГБ прокремлевские активисты получали финансирование на оплату судебных расходов непосредственно от "Правфонда", в том числе лично бывая в России. В отчете фонда, согласованном МИД России весной этого года, говорится, что за последние годы "Правфонд" помог оплатить адвокатскую помощь нескольким гражданам Латвии: Роману Панкратову (вероятно, ечь идет о бывшем депутате Рижской думе Руслане Панкратове, бежавшем в Россию после обвинений), Ольге Михайловой, наказанной за ношение Георгиевской ленточки в общественном месте, и Татьяне Андриец, которую судят за антигосударственные действия.

По мнению СГБ, некоторые активисты затихли сейчас по той причине, что раньще они работали из меркантильных соображений, просто чтобы получать деньги из Москвы, а сейчас, когда финансирование иссякло, это снизило их интерес к участию в защите политических интересов России.

Как отмечает Re:Baltica, поддержку Жданок организовал глава "Правфонда" Александр Удальцов после публикаций о ее сотрудничестве с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России. В одной из статей в защиту Жданок говорится, что правительство Латвии пытается "пришить депутату Европарламента уголовное дело", то есть Жданок просто решили вытеснить из политики, - говорится в статье.

Имя Жданок среди получателей денег от "Правфонда" появилось в имеющихся у Re:Baltica документах только в 2014 году , когда возглавляемый Жданок и зарегистрированный во Франции Европейско-Русский альянс получил 39,5 тысяч евро на обеспечение "юридических прав соотечественников для сохранения семей в Западной Европе". Как пояснила Жданок, деньги запрашивались а создание портала на русском языке, который будет собирать "основную информацию о проблемах с местными органами юстиции по семейным делам в ЕС и скандинавских странах.

Димитерс получил 650 евро через Независимую ассоциацию демократических ценностей и интеграции,которой руководит бывший главный редактор финансируемого кремлевским медиахолдингом пропагандистского портала Baltnews и помощник Жданок в Европарламенте, Андрей Яковлев. В настоящее время его судят за нарушение международных санкций. Яковлев не ответил, какую сумму он получил от "Правфонда" и откуда он взял средства на поддержку альбома Димитерса.

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