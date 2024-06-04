Во вторник, 4 июня, в подкомиссии Сейма по уголовному праву и политике наказаний не получила поддержку большинства инициатива депутата Андрея Юдина ("Новое Единство") ввести уголовную ответственность за запрещенный сговор при публичной закупке.

За предложение Юдина кроме самого автора поправки проголосовали еще два депутата от премьерского "Нового Единства", воздержался представитель коалиционного Союза "зеленых" и крестьян Андрей Вилкс, а также оппозиционеры - Игорь Юдин ("Стабильность") и Эдмундс Терамниекс (Национальное объединение).

Это еще не окончательное решение, предложению Юдина должна дать оценку парламентская Юридическая комиссия, а затем Сейм.

Глава Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин признался после заседания подкомиссии, что давно уже не получал столько звонков с рекомендацией отозвать поправку.

На заседании комиссии представители бизнеса подчеркнули, что необходимо более длительное обсуждение соответствующих поправок. И что предпринимателей только пару месяц назад привлекли к дискуссии. Представители предпринимательских организаций также ждут более официально подготовленного обоснования изменений.

В свою очередь, представитель Министерства юстиции пояснил, что Генеральная прокуратура и генеральный прокурор Юрис Стуканс, выдвинувшие аналогичное предложение, ранее представили соответствующие обоснования. Представитель министерства подчеркнул, что Минюст полностью поддерживает предложение Юдина.

Как уже сообщалось, изначально генпрокурор Стуканс, по результатам анализа двух масштабных уголовных процессов, предложил внести в Уголовный закон отдельную статью и ввести наказание за незаконное соглашение в процедуре закупок.

Однако ранее в Юридической комиссии несколько депутатов от различных партий некоторое время назад не поддержали эту инициативу генпрокурора. Поэтому депутат от "Нового Единства" Андрей Юдин внес аналогичные предложения от своего имени. Если большинство Юридической комиссии вновь проголосует против подобных поправок, то в этот раз последнее слово будет за Сеймом, отметил сам Юдин.

Юдинс предлагает ввести уголовную ответственность за запрещенные договоренности в сфере государственных закупок, регулируемых внешними нормативными актами. Речь идет, например, о сговоре о существенных условиях или предложении закупки с другими участниками рынка.

Депутат Сейма от "Нового Единства" считает, что такие деяния должны караться лишением свободы на срок до трех лет или краткосрочным лишением свободы, или пробационным надзором, или общественными работами, или денежным штрафом. Также Юдин предлагает лишать виновного в праве заниматься коммерческой деятельностью определенного или всех видов и занимать определенные должности на срок до трех лет.

В случае, если подобное преступное деяние было совершено организованной группой, то тюремный срок для виновников может быть и до пяти лет, считает глава Юридической комиссии Сейма. Также в этом случае мог бы в виде наказания применяться пробационный надзор или денежный штраф при лишении права заниматься коммерческой деятельностью определенного или всех видов и занимать определенные должности на срок от двух до пяти лет.

При этом депутат предлагает установить в законе, что лицо может быть освобождено от уголовной ответственности за сговор при госзакупках, если после совершения преступных деяний оно первым добровольно сообщит о происшествии и будет активно способствовать раскрытию и расследованию уголовного правонарушения.

Юдин поясняет, что нынешний административный штраф для юридического лица за это правонарушение является слишком мягкой мерой для предотвращения подобных коррупционных правонарушений.

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