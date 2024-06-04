Foto: Andra C Taylor Jr / cc

Средняя температура воздуха третьей декады прошлого месяца в Латвии достигла +19,3 градуса, что на 6,4 градуса выше нормы, свидетельствует обобщенная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2007 году, когда средняя температура за последние 11 дней мая достигла +18,4 градуса. Климатическая норма, или средний показатель за этот период 1999-2020 годов, составляет +12,9 градуса.

Самая низкая температура воздуха в конце мая составила +7,1 градуса — 26 мая в Зосенах, а максимальная температура за весь месяц — +30,1 градуса 28 мая в Вентспилсском порту.

Средняя температура воздуха за май в Латвии составила +14,4 градуса, что на три градуса выше месячной нормы. Столь же теплым май был в 2013 году, а рекорд принадлежит 2018 году, когда среднемесячная температура достигала +15,3 градуса.

Минимальная температура воздуха на станциях государственных наблюдений в прошлом месяце составила -5,5 градуса 9 мая в Мадоне и в Зосенах. В Дагде и Резекне 9 мая температура воздуха на восходе опустилась до -3,5 и -5,1 градуса соответственно, был побит месячный рекорд похолодания.

Всего за прошедший месяц было побито пять рекордов холода и 13 рекордов тепла.

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