Из-за увеличения пассажиропотока и прогнозируемого роста числа пассажиров, обслуживаемых аэропортом "Рига", в летнем сезоне, с 15 июня в расписание автобусов 22-го маршрута будут внесены изменения, увеличивающие количество рейсов. Как в будние, так и в праздничные дни, сообщает "Rīgas satiksme".

В рабочие дни количество рейсов будет увеличено со 173 до 203 рейсов.

В утренние часы пик интервал движения в направлении от улицы Абренес составит 6-8 минут, а в направлении от аэропорта "Рига" - 8-11 минут.

В обоих направлениях движения с 11.00 до 15.00 интервал движения составит 12 минут. В вечерние часы пик интервал движения в обоих направлениях составит восемь минут.

В праздничные дни количество рейсов будет увеличено со 125 до 145 рейсов.

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