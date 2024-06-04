Во время Балтийского прайда у здания столичной Ратуши не поднимут радужный флаг LGBTK+, сообщил в соцсети "X" (Twitter) депутат оппозиционной в Рижской думе партии "Прогрессивные" Игорь Клявиньш.

По словам депутата, он обратился к мэру Риги Вилнису Кирсису ("Новое Единство") с призывом поднять радужный флаг

над Ратушей - как это было в 2023 году, еще до того, как пост главы столичного самоуправления оставил Мартиньш Стакис ("Прогрессивные"). Сейчас Стакис баллотируется в Европарламент.

Клявиньш получил от Кирсиса ответ, что толерантность и коллегиальность - это ценности, которым мэр следует в своей работе. Однако в других фракциях Рижской думы Кирсис не получил поддержку идее поднять флаг.

Кирсис призывает уважать мнение коллег, но подчеркивает, что столица непоколебима в своем стремлении развиваться как инклюзивный и толерантный город.

В своем Twitter Клявиньш назвал коалицию Рижской думы коалицией "гомофобной", заявив, что она поддерживает ЛГБТК+ только на словах, но не на деле.

В то же время исполнительный директор "Par" Микс Целминьш утверждает в социальных сетях, что перед зданием правительства будет вывешен радужный флаг, поскольку в прошлом году были внесены поправки в 8 законов, фактически вводящих в Латвии институт партнерства. Уже с 1 июля в Латвии можно будет заключить такое партнерство.

По мнению Целминьша, то, что радужный флаг будет поднят у здания Кабинета министров, даст стимул вывешивать такие флаги и в других частях Латвии.

Во времена мэра Риги Мартиньша Стакиса в 2003 году во время "Рижского прайда" перед Ратушей был поднятн радужный флаг. Но за это решение Стакиса критиковали партнеры по коалиции.

В июне в Риге более недели будут проходить различные мероприятия Baltic Pride, которые завершатся маршем 15 июня, сообщил агентству LETA латвийский правозащитник и защитник прав LGBTK+ Каспарс Залитис.

"Балтийский прайд" начнется с открытия Дома прайда 6 июня и продолжится различными мероприятиями, включая беседы об эротике в искусстве, мастер-класс по плакатам, кино, балами и "Форумом разнообразия и инклюзивности".

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