С 1 июля Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) будет реорганизовано в Министерство умной администрации и регионального развития, предусматривает одобренное во вторник распоряжение правительства.

Название ведомства будет изменено с учетом предстоящей реорганизации VARAM и Министерства климата и энергетики (KEM).

Ранее сообщалось, что VARAM планировало переименоваться в DARAM — Dabas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (Министерством охраны природы и регионального развития). Позже руководитель VARAM Инга Берзиня признала, что это пока только идея, и для реализации замысла нужно договориться с коалиционными партнерами, подготовить соответствующую документацию и принять решение.

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