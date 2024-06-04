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В четверг, 6 июня, на полигоне в Селии состоится открытие полигона для тестирования дронов, сообщил в интервью передаче "900 секунд" телеканала ТВ3 министр обороны Андрис Спрудс.

Он напомнил, что внедрение дронов имеет важное значение для укрепления обороноспособности страны, при этом украинский опыт свидетельствует о важной роли дронов на поле боле.

На развитие потенциала применения дронов оборонной отрасли в этом году планируется выделить 20 млн евро, при этом часть средств будет направлена на производство дронов в Латвии.

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