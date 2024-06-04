Президент Латвии Эдгар Ринкевич надеется, что на предстоящих выборах в Европейский парламент будет избрано лучшее возможное представительство Латвии, пишет LETA.

"Часто слышно, что голосовать не за кого. Думаю, выбор достаточно широк. Выборы в Европарламент важны для нашей безопасности, потому что многие вопросы по обороне Европы, охране европейских границ принимает Европарламент", - сказал президент.

По его мнению, будущие избранные депутаты, представляющие Латвию, важны в том числе для борьбы за интересы государства в контексте будущего многолетнего бюджета Евросоюза. Президент подчеркнул, что у нас довольно много вопросов, за которые надо выступать, будь то сельское хозяйство и более честные прямые платежи, или поддержка Украины, или вопросы, касающиеся безопасности, финансирования науки и образования, программ поддержки самоуправлений и экономики.

"Все это в течение следующих пяти лет будет в руках наших девяти депутатов. Каких выберем, такие будут. После этого уже нельзя будет как минимум пять лет, до 2029 года, жаловаться. Призываю всех пойти проголосовать, найти время", - заявил Ринкевич.

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