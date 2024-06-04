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Внутренняя и внешняя безопасность государства является высшим и главным приоритетом работы правительства, чтобы жители в Латвии могли жить свободно, развивать латышский язык и культуру и создавать здесь для себя обеспеченную и счастливую жизнь, сказано в докладе премьер-министра Эвики Силини Сейму, который сегодня рассматривало правительство.

На втором месте в списке приоритетов премьер-министра стоит народное хозяйство и конкурентоспособность с целью повышения достатка государства и каждого жителя.

Инвестиции в оборону Латвии в этом году достигли 3% от внутреннего валового продукта (ВВП). Правительство развивает боевой потенциал Национальных вооруженных сил, военную индустрию и инфраструктуру Латвии, в том числе, чтобы принять здесь силы и технику стран-союзников в более крупном масштабе.

В Латвии будет больше солдат союзников по НАТО и мощных подразделений с более мощной техникой, а численность боевой группы НАТО достигнет уровня бригады.

Силиня отметила, что увеличено финансирование общественного порядка и внутренней безопасности, вводятся меры по модернизации инфраструктуры отрасли внутренних дел, обеспечению роста зарплат работникам и одновременного улучшения системы гражданской обороны.

Дополнительное финансирование внутренней безопасности находится во главе приоритетов правительства при формировании госбюджета на следующие годы.

Правительство укрепляет границу Латвии, которая также является внешней границей НАТО и Евросоюза. Для ограничения нелегальной миграции завершено строительство забора на границе с Белоруссией и продолжаются работы на границе с Россией. Продолжается масштабное военное оснащение и укрепление Латвийской границы с формированием по всей Балтии единой линии охраны границы, говорится в докладе.

Как отметила Силиня, правительство работает над тем, чтобы к 2035 году удвоить объем экономики страны, реализовав амбициозную стратегию роста Латвийской экономики.

У Латвии есть потенциал стать сверхдержавой зеленой энергии, и ведется целенаправленная работа по повышению поддержки экспортоспособных, инновационных и продуктивных предприятий и секторов экономики. С введением новой модели управления запасами нефти страны прогнозируется, что в ближайшие десять лет экономия государства составит более 500 млн евро.

Кабмин напрямую сотрудничает с крупными иностранными инвесторами в Совете по координации крупных и стратегически важных инвестиционных проектов и предлагает инвесторам "зеленый коридор", предусматривающий облегчение административных процедур, связанных с бюрократической нагрузкой.

Особое внимание Силиня уделяет снижению общей административной нагрузки в стране для освобождения предпринимателей от несоразмерных расходов и временных затрат. В секторе недвижимости внедряются изменения, призванные на 70% сократить продолжительность реализации строительного проекта от замысла до готового здания.

Кроме того, предпринимаются меры по сокращению бюрократии в сфере финансовых услуг, сельском хозяйстве, а также работа над подготовкой такого предложения в налоговой системе, которое упростило бы уплату налогов.

Премьер-министр также обращает внимание на сферу образования. Образование является предпосылкой для долгосрочного экономического развития и роста любой страны. Правительство уже увеличило и продолжает увеличивать роль предметов STEM - естественных наук, технологий, инженерных наук и математики - в образовании.

Идет работа по обеспечению качественного, отвечающего современным требованиям образования в каждой школе, независимо от ее местонахождения. Для этого разработана новая модель финансирования образования с оплатой образовательных услуг по принципу финансирования программ.

Правительство работает над тем, чтобы обеспечить как можно более равноправную доступность государственных услуг в регионах и сократить различия между самоуправлениями. Главным принципом в работе над изменениями в порядке финансирования самоуправлений является стимулирование экономической активности - это касается и столицы, и городов государственного значения, и каждого самоуправления Латвии.

Специальная программа предусмотрена для социально-экономического развития восточного приграничья Латвии.

В докладе Силиня также отметила, что в центре внимания правительства находится военная, политическая и иного рода поддержка Украины до ее полной победы за свое существование и свободу.

Кроме того, продолжается разрыв экономических и других связей с Россией. План ускоренной синхронизации предусматривает прекращение работы в одной электроэнергетической сети с Россией и Белоруссией (BRELL) для обеспечения более надежного электроснабжения и выравнивания цен в регионе.

По предложению Латвии, в проект 14-го пакета санкций включен запрет на транзит и экспорт марганцевой руды в Россию. В дорожном движении запрещено участвовать транспортным средствам с российскими регистрационными номерами. Кабинет министров прислушался к опасениям крестьян, и Латвия добилась ограничения импорта сельскохозяйственной продукции России и Белоруссии не только в Латвии, но и во всем Евросоюзе.

Это не только позволит латвийским крестьянам повысить свою конкурентоспособность, но также снизит доходы России.

В докладе отмечается, что правительство проводит реформы, направленные на снижение цен на рецептурные медикаменты на 15%-20%, с одновременным обеспечением их доступности. На здравоохранение предусмотрено исторически самое крупное увеличение бюджета.

Внесено предложение по приведению в порядок управления учреждениями здравоохранения.

Кроме того, кабинет министров работает над тем, чтобы уменьшить социальное отчуждение и экономическую уязвимость наименее защищенных групп общества, повысить объемы социальной помощи, пороги прожиточного минимума и минимальной зарплаты, индексировать пенсии, ввести новые социальные услуги.

Правительство также принимает меры по искоренению насилия, особенно сосредоточившись на его искоренении в семье, в том числе по отношению к детям и женщинам.

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