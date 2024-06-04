Необходимо ускорить внедрение мер, предусмотренных планом по сокращению бюрократии, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, встретившись во вторник с советом Латвийской конфедерации работодателей (ЛКРД).

На встрече обсуждались результаты работы налоговой рабочей группы, вопросы доступности рабочей силы и сокращения бюрократии, а также принципы честной конкуренции, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис.

Кроме того, стороны обсудили участие самоуправлений в стимулировании предпринимательской деятельности в регионах, энергетическую стратегию и цели Европейского зеленого курса.

В ходе встречи Ринкевич высоко оценил проделанную ЛКРД работу по укреплению социального диалога и стимулированию роста страны. Он отметил, что сейчас предпринимаются попытки осуществить значительные перемены в государстве, поэтому важно, что обеспечивается открытая дискуссия с партнерами.

По мнению президента, в диалоге должны принимать участие все вовлеченные стороны со своими идеями, но им следует быть готовыми к тому, что их предложения могут быть не полностью реализованы при выборе компромиссного решения. По словам Ринкевича, уважительный диалог означает то, что если какое-то предложение не принимается, это нужно аргументированно объяснить.

Стороны обсудили необходимость продолжения работы по сокращению бюрократии. Президент положительно оценил план по снижению бюрократии в строительстве, но отметил, что необходимо как можно быстрее приступить к его реализации. По мнению Ринкевича, этот пример необходимо использовать для пересмотра процессов в других сферах.

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