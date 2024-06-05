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Незадолго до выборов в Европарламент, которые состоятся в субботу, 8 июня, лидерские позиции сохраняет оппозиционное Национальное объединение. По данным опроса, проведенного SKDS по заказу LTV, 5%-й барьер могут преодолеть 8 партий, которые в этом случае разделят девять мандатов депутатов Европарламента.

Опрос проводился в последние дни мая и первые дни июня.

Национальное объединение, возглавляемое на евровыборах Робертом Зиле, уже несколько месяцев сохраняет лидерские позиции. Последний рейтинг - 11,9%, что на 0,1% больше, чем в предыдущем опросе.

На втором месте - "Новое Единство" с Валдисом Домбровскисом во главе. За премьерскую партию готовы проголосовать 9,4% респондентов - это явный рост рейтинга: в прошлом опросе за "Новое Единство" были готовы голосовать 8,1%.

На третьем месте - "Согласие" с лидером на евровыборах Нилом Ушаковым: поддержка - 6,8% респондентов (в прошлом месяце - 7,1%).

На четвертое место выдвинулась оппозиционная "Латвия на первом месте" (первый номер в списке - Вилис Криштопанс) - 6,2% (в предыдущем опросе - 5,8%).

На пятом месте "Latvijas attīstībai" (лидер списка - Ивар Иябс) с поддержкой 5,5% (ранее - 4,2%, рост рейтинга - 1,3 пункта).

Преодолевает 5%-й барьер и оппозиционный "Объединенный список" с Рейнисом Позняксом во главе - 5,3% (5,7% ранее).

"Прогрессивные" (лидеры списка - Элина Пинто и Мартиньш Стакис), занимавшие в прошлом опросе четвертое место с поддержкой в 5,9%, упали ниже барьера - до 4,7% (падение - 1,2%).

За "Стабильность" (список возглавляет Никита Пинин) готовы голосовать 3,5% ( ранее - 3,7%).

За коалиционный Союз "зеленых" и крестьян - 2,7% (в прошлом опросе - 2,9%).

Остальные партии далеки от преодоления 5%-го барьера.

19,2% респондентов затруднились с ответом на вопрос, за какую партию они готовы голосовать, а 17,2% не пойдут на выборы.

Если пересчитать рейтинги партий без учета тех, кто не определился или не пойдет на выборы, то 5%-й барьер преодолевают 8 партий. В этом случае результаты выглядят так:

  • Национальное объединение - 18,8%

  • "Новое Единство" - 16%

  • "Согласие" - 9,4%

  • "Латвия на первом месте" - 9,1%

  • "Latvijas attīstībai" - 8,8%

  • "Объединенный список" - 8,2%

  • "Прогрессивные" - 7,7%

  • "Стабильность" - 5,5%.

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