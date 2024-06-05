В этом году в Латвии ожидается хороший урожай черники, рассказали агентству LETA опрошенные предприниматели, в том числе председатель правления Латвийской ассоциации плодоводов и представитель SIA Arosa-R Мара Рудзате.

При этом она отметила, что урожай не будет равномерным по всей территории Латвии, поскольку влажность и температура воздуха сильно различаются в регионах. Майские заморозки на востоке Латвии были очень сильными и привели к потерям урожая, а вот в Курземе и Земгале были лишь незначительные заморозки, которые не особо повредили чернике.

Рудзате добавила, что в этом году хороший урожай черники прогнозируется и в Польше, что вызывает опасения по поводу конкуренции с привозными ягодами. В Польше урожай черники находится на пике в тот момент, когда в Латвии она только начинает созревать, что позволяет торговцам наводнить латвийский рынок гораздо более дешевой продукцией.

Однако она выразила надежду, что ягоды, выращенные в Латвии, все же дойдут до магазинов.

Неурожай прошлого года привел к тому, что у производителей не хватает ресурсов на защиту растений от болезней. Также есть опасения, что во время сбора урожая фермерам не хватит рабочей силы.

В хозяйствеStaicele прогнозировали, что первая черника созреет примерно к 20 июля.

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