Служба государственной безопасности (СГБ) пока не выявила попыток противоправного влияния на результаты выборов в Европейский парламент (ЕП) в Латвии, сообщили агентству LETA в СГБ.

СГБ до сих пор не выявила прямых попыток государства-агрессора России или других стран незаконно вмешаться в выборы в ЕП и повлиять на их результаты в Латвии. Служба также не выявила случаев подкупа голосов или подготовки к подобным действиям.

В службе напомнили, что за намеренное препятствование свободному осуществлению человеком права голосовать или быть избранным предусмотрена уголовная ответственность. Согласно закону, запрещено влиять на свободный выбор избирателей с использованием насилия, обмана, угроз, подкупа, либо другим противоправным способом. Также уголовная ответственность предусмотрена за осознанно неправильный подсчет голосов, а также умышленное нарушение тайны голосования со стороны государственного должностного лица или члена избирательной комиссии.

СГБ призывает жителей сообщать о возможных случаях подкупа голосов с обещанием оплаты или других материальных или нематериальных выгод за голосование за определенную политическую силу или кандидата в депутаты. Кроме того, служба призывает сообщать о попытках противоправного влияния на свободный выбор избирателей, а также о создании и распространении заведомо ложной дискредитирующей информации о какой-либо политической силе или кандидате с использованием технологий deep fake.

Жителей призывают обращаться в службу и в случае, если в их распоряжение попала информация об умышленно неправильном подсчете голосов в пользу той или иной партии или кандидата в депутаты, либо несоблюдении тайны голосования в каком-либо из избирательных участков. СГБ призывает собрать как можно более подробную и точную информацию о случившемся в пределах своих возможностей, а также фиксировать потенциальные нарушения в виде фотографий, видеороликов или аудиозаписей.

О случаях запрещенной агитации в городской среде в день выборов ЕП или за день до выборов следует сообщать в Госполицию. В эти дни, например, запрещено распространять листовки за ту или иную политическую силу или кандидата в депутаты, а также запрещена агитация возле избирательных участков. Жителей призывают сообщать Госполиции о любых предвыборных рекламах, которые остались в городской среде, а также о нарушениях общественного порядка на избирательных участках и в их окрестностях.

В свою очередь, о скрытой предвыборной агитации в интернете, прессе или общественных местах следует сообщать Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Информация о возможном использовании административных ресурсов государственных и муниципальных учреждений для проведения предвыборной агитации также должна быть представлена в KNAB для оценки.

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