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Рижский технический университет (РТУ) и Латвийский университет (ЛУ) поднялись в мировом рейтинге лучших вузов мира, который ежегодно составляет аналитический центр Quacquarelli Symonds. Университет Страдыня, напротив, опустился в рейтинге на несколько строчек.

По оценке QS, в последней версии рейтинга РТУ делит 721-730 места. В 2022 году университет опустился в группу 751-800 и после этого постепенно улучшает свои результаты.

ЛУ, который в 2022 году выпал из тысячи лучших университетов мира, в обновленной версии рейтинга поднялся до 781-790 места.

Университет Страдыня, напротив, по версии аналитиков уже несколько лет сдает свои позиции. Если в прошлой версии рейтинга вуз входил в группу 901-950, то сейчас опустился до 951-1000.

Лучшим университетом в странах Балтии аналитики QS признали Тартуский университет (358-е место). Далее идут Вильнюсский университет (439-е место) и Таллинский технологический университет (Талтех; входит в группу 621-630).

В глобальном рейтинге лидером тринадцатый год подряд стал Массачусетский технологический институт (MIT). На второй строчке расположился Имперский колледж Лондона (ICL), на третьей — Оксфордский университет. Лучший результат среди вузов, расположенных в Евросоюзе, показал парижский PSL (24-е место).

Рейтинг QS публикуется с 2012 года. Составители учитывают, в частности, цитируемость научных работ, которые публикуют сотрудники университета, репутацию в мировом научном сообществе, соотношение числа преподавателей к числу студентов, уровень интернационализации и оценки работодателей.

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