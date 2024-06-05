Фракция оппозиционного Национального объединения в Сейме выступила с инициативой изменить требования к педагогам, запретив гражданам России и Беларуси работать в латвийских школах.

Ссылаясь на информацию Министерства образования и науки, Нацобъединение утверждает, что сейчас в школах работают 214 граждан России и Беларуси. По мнению оппозиции, это неприемлемо, что "новое поколение в Латвии воспитывают и учат граждане страны-агрессора".

Нацобъединение подготовило проект парламентского решения, которым министру образования и науки Анде Чакше ("Новое Единство") будет дано задание внести поправки в Правила Кабинет министров N 569 "О необходимом образовании и профессиональной квалификации педагогов и порядке совершенствования профессиональной компетенции педагогов", установив запрет для граждан России и Беларуси работать в латвийских учебных заведениях.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !