Великобритания и Латвия от имени коалиции дронов объявили конкурс на поставку Украине беспилотных летательных аппаратов FPV на сумму 352 000 евро, сообщается на сайте Министерства обороны.

В рамках конкурса планируется заказать до 15 комплектов по 20 дронов каждый.

Заявки на конкурс можно подавать до 1 июля 2024 года. В конкурсе может принять участие любое предприятие из страны-участницы контактной группы по обороне Украины.

Системы должны быть подготовлены и предоставлены для тестирования в течение трех недель после подписания договора.

Прежде чем предлагать свою продукцию, участники конкурса должны обеспечить, чтобы их системы соответствовали всем квалификационным критериям. Тестирование и оценка дронов будут проводиться в течение трех месяцев, после чего производители получат дополнительные требования для производства в больших объемах.

Как заявил ранее журналу "Klubs" командир учебного центра Воздушных сил Модрис Кайришс, идею коалиции дронов в Латвии поддерживают более десяти предприятий.

6 июня на полигоне "Селия" будет открыт испытательный полигон дронов.

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