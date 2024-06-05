Инициативу Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) о выражении недоверия министру образования и науки Анде Чакше ("Новое единство") подписали более 12 000 человек, сообщает агентство LETA со ссылкой на председателя профсоюза Ингу Ванагу.

Профсоюз продолжает подсчитывать собранные подписи, поэтому их реальное число может вырасти. В течение 5 июня еще можно подписаться.

LIZDA две недели назад начала сбор подписей за выражение недоверия министру, в частности, осудив продвигаемые поправки, которые "значительно ухудшают ситуацию для работников отрасли и подрывают престиж профессии".

Профсоюз предполагает, что премьер Эвика Силиня ("Новое единство") не будет требовать отставки Чакши. "Скорее всего, [Чакша] останется на посту, но нам важно, чтобы она увидела, как ее оценивают работники отрасли", — сказала ранее агентству LETA председатель LIZDA. Она надеется, что министр "сделает определенные выводы" и в дальнейшем не будет продвигать "ухудшающие изменения для педагогов".

Чакша также заверила, что сама не уйдет в отставку и после вынесения недоверия, так как не видит для этого оснований.

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