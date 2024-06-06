Латышскоязычные и русскоговорящие граждане Латвии совершенно по-разному оценивают, кого из лидеров списков, представленных на выборах в Европейский парламент (ЕП), они хотели бы видеть в числе европарламентариев. Ни один из фигурантов "латышского" символического ТОП-9 не попал в девятку лучших по мнению опрошенных русскоговорящих граждан Латвии. Об этом свидетельствуют результаты опроса SKDS, проведенного по инициативе передачи Kas notiek Latvijā? на ЛТВ, сообщает LSM.lv.

Респондентов попросили выбрать девять кандидатов, которых они хотели бы видеть в качестве европарламентариев от Латвии, независимо от того, за какой список они собираются голосовать на выборах. Всего в опрос было включено 40 кандидатов из всех 16 списков.

Самым популярным кандидатом среди латышскоязычных респондентов является нынешний вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис ("Новое Единство"), которого поддерживают 41% опрошенных.

Кроме того, в первую девятку самых популярных кандидатов в евродепутаты, по мнению латышскоговорящих жителей, попали первый номер в списке Национального объединения Робертс Зиле (39%), Сандра Калниете из "Нового Единства" (37%), Артис Пабрикс и Иварс Иябс из Latvijas attīstībai (оба с 29% поддержки), Инесе Вайдере из "Нового Единства" (23%), а также кандидаты от Нацобъединения Инара Мурниеце (20%) и Рихардс Колс (19%).

Между тем, фаворитом среди русскоязычных респондентов является евродепутат Нил Ушаков ("Согласие"), которого поддерживают 30% опрошенных.

За ним следуют лидер списка "Суверенной власти" Юлия Степаненко (22%), Регина Лочмеле (21%) и Ольга Петкевич (17%) из списка "Согласия", Любовь Швецова (16%) от "Суверенной власти", второй номер в списке Партии Центра Мирослав Митрофанов (16%), лидер списка партии "Латвия на первом месте" Вилис Криштопанс (15%) и его сопартиец Ричардс Шлесерс (11%), первый номер в списке партии "Стабильность!" Никита Пинин (9%) и лидер списка Партии Центра Инна Дьери (9%).

Всего в опросе участвовали 1505 граждан Латвии.

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