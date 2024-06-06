Дальнейшая изоляция и давление на Россию и Беларусь останутся одним из приоритетов Латвии в международной среде, говорится в докладе премьер-министра Эвики Силини о работе правительства.

В докладе говорится, что работа во внешней политике Латвии продолжается в трех приоритетных направлениях - укрепление безопасности Латвии и международного порядка, основанного на правилах, содействие экономическому росту, устойчивости и сотрудничеству, а также защита интересов латвийцев.

Латвийское внешнеполитическое ведомство политически поддерживает Министерство обороны и Национальные вооруженные силы в усилении военного присутствия союзников по НАТО и в реализации планов региональной обороны НАТО. В докладе премьер-министра отмечается, что приоритетами экономического сотрудничества являются привлечение иностранных инвестиций и поддержка экспорта.

Как отмечает премьер-министр, в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне, Латвия продолжит выступать за усиление военного присутствия союзников в Латвии и работать над дальнейшей реализацией региональных оборонных планов.

В докладе подчеркивается, что продолжается работа по укреплению сотрудничества между Европейским союзом (ЕС) и НАТО для повышения обороноспособности союзников, что включает в себя в том числе политическую поддержку развития оборонной промышленности ЕС на основании принятого 20 июля прошлого года регламента о поддержке военной промышленности.

Силиня отмечает, что неизменным приоритетом внешней политики Латвии остается всесторонняя поддержка Украины - военная, политическая, финансовая, гуманитарная, а также сотрудничество в области развития. Латвия заключила с Украиной двустороннее соглашение о долгосрочной поддержке и обязательствах в сфере безопасности, которое предусматривает, что Латвия продолжит предоставлять Украине долгосрочную военную и невоенную помощь, а также продолжит поддерживать Украину на пути к членству в ЕС и НАТО.

В докладе отмечается, что в этом году из бюджета Латвии на восстановление Украины выделено 5,3 миллиона евро. В ходе рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Латвию 11 апреля было подписано соглашение между Латвией и Украиной о финансовой и технической поддержке, которое, с точки зрения Силини, является важным инструментом реализации латвийских проектов реконструкции в Черниговской области Украины.

Как отмечается в докладе, ЕС также достиг договоренности об предстоящей долгосрочной финансовой поддержке Украины в размере 50 млрд евро, что будет способствовать восстановлению, модернизации и социальной сплоченности страны с целью постепенной интеграции Украины в ЕС. Украине уже переведен первый платеж из этого инструмента ЕС в размере 4,5 млрд евро

В докладе премьер-министра подчеркивается, что Латвия продолжает выступать за изоляцию России, а также усиление политического, дипломатического и экономического давления на нее. Продолжается работа над 14-м пакетом санкций, а также над разрывом экономических связей с Россией и Беларусью. По инициативе Латвии повышены тарифы на импорт ряда товаров российского и белорусского происхождения.

Продолжается работа по лоббированию кандидатуры Латвии в Совет Безопасности ООН.

В докладе отмечается, что содействие росту, устойчивости и конкурентоспособности Латвии тесно связано с развитием ЕС как сильного экономического и политического союза. Латвия выступает за углубление единого рынка ЕС, сокращение бюрократии и устранение административных барьеров, развитие инфраструктуры, создание инструментов для укрепления безопасности внешней границы ЕС и развитие оборонной промышленности в Евросоюзе.

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