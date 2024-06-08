В субботу, 8 июня, с 8.00 до 20.00 в Латвии проходят выборы в Европарламент. Стране предстоит отправить в Брюссель 9 депутатов, а на места в Европарламенте претендуют 16 партий и политических объединений: всего 271 кандидат. Со среды, 5 июня, выборы проходят во всех странах Европейского союза: гражданам ЕС предстоит делегировать в Брюссель 720 депутатов. Последний избирательный участок в ЕС - в Италии - закроется в полночь воскресенья по латвийскому времени. А уже в понедельник, 10 июня, и Латвия, и вся Европа осознают, как изменились политические настроения граждан за последние годы, на которые пришлись тяжелые испытания: пандемия Covid-19 и военное вторжение России в Украину.

Граждане Латвии, а также других стран ЕС, внесенные в местный Регистр избирателей, могли проголосовать на выборах Европарламент предварительно: в минувшие понедельник, четверг и пятницу. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), правом проголосовать досрочно на выборах воспользовались 128 938 избирателя или 8,37% имеющих право голоса.

В восемь утра в Латвии открылись 945 участков, еще 50 участков работают за границей - в посольствах и консульствах. Здесь можно ознакомиться со списком участков, выбрать тот, на котором проголосовать удобнее всего.

Проголосовать можно на ЛЮБОМ УЧАСТКЕ! На выборах в Европарламент нет привязки избирателя к конкретному участку согласно декларации места жительства. Поэтому, если вы предпочли выбраться сегодня к морю или на природу, то найти участок и проголосовать все равно можно. На избирательном участке можно предъявить как паспорт, так и eID-карту.

Подробно о том, как правильно осуществить свой гражданский долг - читайте здесь.

Консультативный телефон Центральной избирательной комиссии - +37167049999. На этот номер можно звонить, если возникают вопросы и неясности.

В случае, если вы стали свидетелем нарушений, у вас появились подозрения, что выборы проходят нечестно, то об этом нужно информировать:

Государственную полицию - тел. 110;

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) - тел. +371 80002070;

Центральную избирательную комиссию - тел. +371 67049999

Напомним, что в день голосования ЗАПРЕЩЕНА оплаченная предвыборная агитация - в публичном пространстве, в масс-медиа и так далее. Уже в пятницу, 7 июня, в день тишины были убраны все рекламные плакаты, с прилавков исчезли издания с портретами кандидатов.

Сегодня не следует приходить на участок, в том числе, в одежде с символикой партии.

По словам главы KNAB Екаба Страуме, бесплатно агитировать в день выборов - можно, нельзя получать за это деньги. То есть, публикация в соцсетях призыва голосовать или же списка, которому было отдано предпочтение (что делают многие пользователи) - не возбраняется. Если это от души, а не за деньги.

У избирателей выбор из 16 списков

В выборах в Европарламент участвуют 16 партий и политических объединений (публикуем список согласно итогам жеребьевке в Центральной избирательной комиссии - именно такие номера у списков кандидатов в депутаты):

"Согласие" Новая Консервативная партия Национальное объединение "Латвия на первом месте" "Latvijas attīstībai" Партия Центра Объединение "Младолатыши" "Объединенный список" "Прогрессивные" "Tautas varas spēks" Движение "Par!" "Суверенная власть" "Tauta. Zeme. Valstiskums." Союз "зеленых" и крестьян "Новое Единство" "Стабильность"

Ознакомиться со всеми списками кандидатов, а также с партийными программами можно здесь.

Явка и подсчет результатов

Традиционно на выборах в Европарламент явка - и в Латвии, и в других странах ЕС - низкая. Пять лет назад, в 2019 году, в Латвии правом голоса на евровыборах воспользовались только 33,53% избирателей. Для сравнения: на парламентских выборах голосуют обычно более половины от всех граждан страны. Поэтому одна из главных интриг нынешних евровыборов: какой будет явка? Побудят ли громкие международные события последних лет граждан Латвии и всех стран ЕС голосовать или же возобладает пассивная позиция, сводящаяся к тому, что простой человек не может повлиять на политику Брюсселя?

В течение дня ЦИК будет несколько раз публиковать итоги явки - мы будем информировать вас о ходе голосования.

После восьми вечера ЦИК обнародует окончательные итоги явки. Однако итоги самих выборов - сколько голосов получили партии, кто из кандидатов избран депутатом Европарламента - мы узнаем только в ночь с воскресенья на понедельник. Это связано с тем, что выборы в течение нескольких дней проходят во всех странах ЕС: в некоторых голосуют еще и в воскресенье. Результаты не публикуют, чтобы не оказывать давление на выбор граждан в масштабе всего ЕС. Последней голосует Италия. Последний избирательный участок закроется в полночь воскресенья, 9 июня, по латвийскому времени.

В Европарламенте депутаты подразделяются на группы (аналог фракций в Сейме) по идеологиям, а не по странам. То есть, латвийский депутат, придерживающийся либеральных взглядов, будет работать в соответствующей таким воззрениям группе, социал-демократ или национал-консерватор - также в группах, которые отвечают взглядам партии, от которой он был избран. В последнем созыве Европарламента было семь таких идеологических групп - общеевропейских партий.

Всего в Европарламент будут избраны от 27 стран 720 депутатов. Количество мандатов каждой страны "привязано" к числу жителей. Считается, что на этих выборах Европа может "поправеть" - таков пока политический тренд, считают эксперты. Но точно мы узнаем, какие политические настроения возобладали во всей Европе, а также в Латвии - в ночь на понедельник.

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