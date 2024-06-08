В Латвии завершились выборы в Европарламент. Избирательные участки по всей стране закрылись в 20 часов, результаты будут объявлены в ночь на понедельник - после того, как выборы завершаться во всех странах Евросоюза.

Председатель Центральной избирательной комиссии Кристине Саулите сообщила, что по данным на 20:00 на выборах в Европарламент проголосовало около 520 тысяч избирателей. К 16.00 на выборах в Европарламент проголосовали 410 028 избирателей или 26,61% от общего числа имеющих право голос. Обновленные данные включают в себя, как явку в дни предварительного голосования, так и сегодня до 16.00.

Интересно, что в 16.00 ЦИК опубликовала завышенные ошибочные данные явки - сообщалось, что проголосовали 35,74%, избирателей. Вскоре данные были уточнены. ЦИК объяснил сбой проблемами с переносом информации из онлайн-регистра избирателей на сайт ЦИК. Как заявила председатель комиссии Кристине Саулите, устранение проблем не заняло много времени. Представитель ЦИК Андрей Вайварс пояснил агентству LETA, что ошибка вкралась не в сам подсчет голосов, а в отображение числа проголосовавших избирателей на сайте.

Право голоса на выборах в Европарламент имеют 1,541 миллиона латвийских граждан.

По итогам выборов Латвия должна направить в Брюссель девять депутатов. На места в Европарламенте претендуют 16 партий и политических объединений, всего в списках 271 кандидат. Со среды, 5 июня, выборы проходят во всех странах Европейского союза: гражданам ЕС предстоит делегировать в Брюссель 720 депутатов. Последний избирательный участок в ЕС - в Италии - закроется в полночь воскресенья по латвийскому времени. А уже в понедельник, 10 июня, и Латвия, и вся Европа осознают, как изменились политические настроения граждан за последние годы, на которые пришлись тяжелые испытания: пандемия Covid-19 и военное вторжение России в Украину.

Граждане Латвии, а также других стран ЕС, внесенные в местный Регистр избирателей, могли проголосовать на выборах Европарламент предварительно: в минувшие понедельник, четверг и пятницу. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), правом проголосовать досрочно на выборах воспользовались 128 938 избирателя или 8,37% имеющих право голоса.

На выборах в Европарламент и в Латвии, и в других странах ЕС обычно фиксируется довольно низкая явка. Пять лет назад, в 2019 году, в Латвии правом голоса на евровыборах воспользовались только 33,53% избирателей. Для сравнения: на парламентских выборах голосуют обычно более половины от всех граждан страны.

Всего в Европарламент будут избраны 720 депутатов от 27 стран. Количество мандатов каждой страны "привязано" к числу жителей.

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