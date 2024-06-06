В этом году в дорожные работы планируется вложить около 160 миллионов евро, сообщил председатель правления предприятия Latvijas valsts ceļi (LVC) Мартиньш Лаздовскис в передаче "900 секунд" на телеканале TV3.

Он отметил, что в этом году планируется отремонтировать около 450-480 километров дорог, вложив в это примерно 160 миллионов евро.

В то же время Лаздовскис подчеркнул, что в этом году вложенная в сезон ремонта дорог сумма будет больше, чем в прошлом году, но меньше, чем в 2020, 2021 и 2022 годах, когда было доступно финансирование в связи с Covid-19, и в среднем на дороги выделялось в среднем 200-230 миллионов евро в год при уровне цен на строительство примерно на 20% ниже, чем сейчас.

Он также признал, что имеющийся объем финансирования означает, что в обозримом будущем придется отказаться от ряда амбициозных проектов реконструкции дорог, которые в настоящее время конкретно не определены. В то же время Лаздовскис добавил, что, например, проект Рижской окружной дороги может быть реализован не так быстро, как планировалось.

"Нам придется притормозить с проектами по реконструкции", - отметил Лаздовскис, подчеркнов, что, учитывая объем финансирования, придется больше сосредоточиться на поддержании нынешнего состояния дорог и замене асфальтового покрытия, не допуская ухудшения ситуации на дорогах, которые находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии.

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