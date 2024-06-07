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Выборы в Европарламент пройдут в Латвии в субботу, 8 июня, с 8.00 до 20.00. Проголосовать можно на любом избирательном участке. Что еще нужно знать о процедуре выборов? Об этом ниже - как в текстовом, так и в аудиоформате.

Кто имеет право голоса в Латвии?

Во-первых, граждане Латвии, которым исполнится 18 лет не ранее чем 8 июня 2024 года.

Во-вторых, граждане других стран ЕС, которым также исполнится 18 лет не ранее чем 8 июня 2024 года. Правда, при условии, что они внесены в Регистр избирателей. Подать заявку на включение в Регистр избирателей гражданин другой страны ЕС мог за месяц до дня выборов - до 9 мая этого года. Сейчас подать заявку уже нельзя.

Какие документы нужно предъявить в участке?

Только паспорт или eID-карту. Никакие иные документы - включая, например, водительские права - не годятся. У паспорта или eID-карты должен быть действующий срок годности.

Проголосовать можно будет на любом избирательном участке?

Да. На выборах в Европарламент нет привязки избирателя к конкретному участку. К тому же вся Латвия является единым избирательным округом. Если на выборах в Сейм в каждом из пяти избирательных округов у партий разные списки кандидатов в депутаты, то на евровыборах - один и тот же. Вне зависимости, где вы голосуете - в Риге, Юрмале или Даугавпилсе - вам выдадут один и тот же комплект списков.

Всего в Латвии будут работать более 945 избирательных участков (в Риге - 158), следует из информации Центральной избирательной комиссии. Список участков - здесь.

Какие правильно осуществить свой выбор?

Все как обычно: член участковой комиссии, проверив ваши документы и данные в Регистре избирателей, выдаст вам комплект из 16 списков кандидатов в депутаты и конверт. Далее вы удалитесь в кабинку для голосования, где наедине с собой выберите ОДИН список. В списке вы можете поставить плюс в ромбике напротив имени и фамилии того кандидата (или нескольких кандидатов ), которого или которых считаете достойным представлять Латвию в Европарламенте. Имя и фамилию кандидата (кандидатов), который вам не нравится, можете вычеркнуть (именно вычеркнуть линией, а не поставить минус в ромбике). Можно также не делать никаких отметок в списке.

Напомним, что от Латвии избирается 9 депутатов Европарламента. От одной партии - это иногда всего один или два депутата. Внутри одного списка нередко кандидаты серьезно конкурируют друг с другом. Поэтому на евровыборах - как ни на каких иных выборах - плюсики и вычеркивания больше решают судьбу кандидатов.

После того, как вы завершили работу над выбранным списком, упаковываете его в выданный конверт. Конверт заклеиваете и бросаете в урну для голосования. Вуаля - вы выполнили свой гражданский долг.

Можно ли будет проголосовать дома, если я заболел?

Да. Те люди, которые по состоянию здоровья не могут лично прийти на участок, могли подать с 3 июня заявление на голосование по месту своего нахождения - например, дома. В заявлении надо указать: имя, фамилию, персональный код, свой адрес, код подъезда, если такой имеется.

Отнести заявление в ближайший участок может родственник, сосед, опекун или другой человек, которому доверяет избиратель. Можно выслать заявление и на э-почту избирательной комиссии соответствующего самоуправления, но в этом случае заявление обязательно должно быть заверено электронной подписью. Образец заявления можно найти на сайте ЦИК здесь, в разделе Iesniegums balsošanai atrašanās vietā.

Непосредственно в день выборов, 8 июня, заявления принимаются до 12.00. Иначе работники участка не смогут обслуживать все поступившие заявки!

Если человеку, голосующему дома, трудно по причине, например, инвалидности самому сделать отметки в списке, то ему может помочь родственник или любой человек, которому он доверяет. Помочь может и член избирательной комиссии. Но это все можно делать только с согласия самого голосующего.

Можно ли проголосовать за границей?

Да. У граждан Латвии существуют две возможности.

Во-первых, непосредственно 8 июня в избирательных участках, открытых в посольствах Латвии в других странах. Такие участки будут работать с 8.00 до 20.00 по МЕСТНОМУ времени. Cписок посольств, в которых будут открыты избирательные участки, можно найти здесь, пролистав до конца список - до Ārvasltīs (откроется список).

Во-вторых, есть возможность проголосовать по почте. Правда, для этого нужно было заранее - с 4 по 31 мая - зарегистрироваться на портале услуг государственного управления.

После успешного подключения к э-услуге избиратель мог ознакомиться с порядком голосования и скачать материалы, необходимые для голосования - то есть, комплект списков.

Избиратель должен сам распечатать материалы для голосования, сделать выбор и выслать выбранный список в почтовом конверте в Ригу по почте в избирательную комиссию (почтовый адрес Smilšu iela 4, Rīga, Latvija, LV-1050).

Действительными будут признаны те почтовые конверты, которые в комиссии по голосованию по почте будут получены до утра 9 июня.

Подробная информация о голосовании за рубежом - здесь.

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