Медведи нанесли ущерб пчеловодным хозяйствам, в связи с чем двум пчеловодам будет выплачена компенсация в размере 4 313 евро, сообщили агентству LETA представители Управления по охране природы (DAP).

Представители DAP также отметили, что от пчеловодов поступило три заявления о нанесении медведями ущерба пчелиным колониям, при этом по третьему заявлению компенсация не будет выплачена.

Председатель совета Латвийского общества пчеловодства (LBB) Юрис Штейселис отметил, что в последние годы активность медведей и ущерб, наносимый колониям пчел в Видземе, увеличились.

По его словам, единственный реальный способ защитить пчел от нападения медведей - это установка электрического пастуха. Электропастух может ограничить колонию со всех сторон и лишить медведей доступа. Такие электропастухи установлены также в Эстонии, Финляндии, Канаде и США, где пчеловоды борются с аналогичными проблемами.

Член правления LBB Валтерс Брусбардис добавил, что LBB использует европейское финансирование, чтобы помочь пчеловодам установить электропастухи. Он отметил, что электропастухи не всегда помогают, но они являются единственным механизмом защиты ульев от повреждения медведями. Угроза со стороны медведей в Латвии - это новая проблема, которая пока носит региональный характер, но со временем распространится по всей стране. Популяция медведей в Латвии растет и закрепляется.

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