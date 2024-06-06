В этом году с января по конец мая в Латвии зарегистрировано уже 462 случая коклюша, что в четыре раза выше показателя прошлого года, когда было зарегистрировано 111 случаев, в том числе зарегистрирован и один летальный случай, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

SPKC еще в апреле сообщал, что в Латвии растет заболеваемость коклюшем. В последние месяцы в ряде стран Европейского союза и Европейской экономической зоны (ЕС/ЕЭЗ) отмечается рост числа случаев коклюша по сравнению с периодом до пандемии Covid-19. Наиболее пострадавшие возрастные группы — дети и подростки младшего возраста, но также страдают младенцы и дети раннего возраста, которые еще не прошли необходимый курс вакцинации.

По данным SPKC, на конец мая в Латвии зарегистрировано 462 случая заболевания коклюшем и один летальный случай.

Это был младенец, который не достиг возраста вакцинации, но полученная во время беременности вакцина могла бы защитить его от такого тяжелого течения заболевания.

SPKC также напоминает, что у младенцев самый большой риск тяжелых заболеваний и смерти при заражении коклюшем, и в странах ЕС/ЕЭЗ почти все случаи смерти были именно в этой возрастной группе — младенцы младьше трех месяцев.

Большинство госпитализированных — невакцинированные дети

Руководитель Центра вакцинации семьи Детской клинической университетской больницы (BKUS), инфектолог, председатель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска также отметила, что в этом году наблюдается выраженный рост числа случаев коклюша — это видно и в больнице.

Она сообщила, что в этом году большинство пациентов, находящихся в стационаре из-за коклюша — это невакцинированные малыши до года, но были и дети постарше, тоже непривитые.

У всех этих детей, которым пришлось лечиться в BKUS, коклюш проходил тяжело и с длительным периодом выздоровления.

Призывают вакцинироваться и беременных женщин

Коклюш опаснее всего в первый год жизни, особенно — в первые шесть месяцев, когда он может угрожать жизни. Завадска призывает семейных врачей, акушеров, гинекологов и всех окружающих напоминать будущим мамам, насколько важна, эффективна и безопасна вакцина, содержащая компонент от коклюша.

Не менее важно прививать детей после рождения, как только достигнут установленный возраст вакцинации.

Программа вакцинации беременных женщин от коклюша обеспечивается многими странами мира. В Латвии уже несколько лет это оплачиваемая государством вакцина.

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