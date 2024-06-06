В четверг, 6 июня, Сейм принял в окончательном чтении закон, который обеспечит сохранение, защиту и развитие лютеранской церкви Лестене и местах памяти Второй Мировой войны с мемориалом Лестене. За законопроект проголосовал 71 парламентарий.

Как отмечают авторы законопроекта, в конце Второй мировой войны в Курземе воевало более миллиона солдат. Это самые большие и кровопролитные сражения в истории Латвии, и Лестене было в центре этих сражений. Мемориальный комплекс, созданный возле Лестенской лютеранской церкви, рассказывает о трагических событиях Второй мировой войны и сохраняет память о павших латвийских воинах и национальных партизанах.

Цель закона - сохранить и укрепить историческую память общества и способствовать пониманию общественностью событий на территории Латвии в окрестностях Лестене во время Второй мировой войны, обеспечивая восстановление исторической справедливости, а также предотвратить неточное отражение упомянутых событий, и сохранять и развивать мемориальный комплекс и лютеранскую церковь в Лестене как особо значимое место сражений, захоронений и памяти Второй мировой войны.

Закон призван определить культурно-историческую ценность мемориального объекта, статус охраняемого культурно-исторического наследия, право собственности, порядок содержания и управления. Также планируется определить порядок финансирования использования, исследования, консервации и реставрации, в том числе предусмотрев, что государство сможет участвовать в финансировании реставрации и развития.

Планируется, что память о латвийских солдатах будет сохранена на национальном уровне и будет создана постоянная экспозиция об истории солдат, участников движения сопротивления и жителей Курземе во время Второй мировой войны и после нее, что будет способствовать общему пониманию истории Латвии.

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