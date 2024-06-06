Житель Даугавпилса Виталий Шустров получил штраф за то, что вовремя не зарегистрировал свое газовое оружие. Однако пистолет еще 10 лет назад у мужчины изъяла полиция, рассказывает передача "Сегодня вечером" на Rus.Lsm.lv.

В 2014 году Виталий Шустров прославился на весь Даугавпилс и даже получил прозвище "первомайский стрелок". Он устроил пальбу из газового пистолета прямо из окна многоэтажки. При этом пистолет был переделан под стрельбу боевыми патронами, одна из пуль повредила автомобиль во дворе.

Виталия даже задерживал полицейский спецназ. Тогда он свой поступок объяснял нервным срывом: бывшая жена не дала увидеться с ребенком, он напился и устроил пальбу из окна. За эту хулиганскую выходку его приговорили к трем годам тюрьмы условно. В предписании суда указано: оружие преступления, газовый пистолет Zoraki 914, следует конфисковать.

Так и произошло. Спустя 10 лет, в начале этого года, как и многие латвийцы, Виталий получил от полиции письмо с требованием оформить разрешение на газовый пистолет. На тот самый, который у него изъяли.

"Свое наказание я честно отбыл. Прошло десять лет. И сейчас выходит закон о газовом оружии, что если нет разрешения на огнестрельное оружие, то надо сдавать его или в противном случае пистолет должен быть утилизирован. Но он у меня конфискован. Его нет. Вообще утилизирован. И вот приходит повестка на это оружие", — описывает проблему Виталий.

Тогда Виталий находился за границей. Он позвонил указанному в документе инспектору.

"Я позвонил и сказал, что меня в Латвии нет — проверьте данные сами. Но никто этого делать не стал. "Нет, я вижу на компьютере, что он на вас зарегистрирован. Вы меня обманываете". Такой ответ был", — продолжает Шустров.

За то, что Виталий не стал регистрировать оружие, которого у него нет, ему вскоре выписали штраф в 200 евро. А десятидневный срок для обжалования административного дела он, по его словам, пропустил, потому что работал за границей. Когда вернулся на родину, то сразу же обратился к адвокату.

"Адвокат говорит: ты сейчас должен по процессуальным этим законам сам пойти в архив, найти, кто у тебя конфисковал пистолет, где он находился во время следствия. Проследить весь его путь. Поднять все бумаги. Ты как обвиняемый, тебе дадут допуск. И тогда с этими бумагами я должен обратиться в суд за свои деньги. Но там уже не 200 евро будет", — говорит собеседник "Сегодня вечером".

Rus.LSM обратился за комментарием в Госполицию: почему человек был оштрафован за оружие, которого у него нет?

Спустя несколько дней был получен такой ответ от представителя полиции Ласмы Грейдане: "При проверке поданной лицом жалобы, хронологических обстоятельств событий 2015 года, а также решений других учреждений и их исполнения, мы обнаружили системную ошибку. Уже сегодня человек получит решение об отмене процесса об административном правонарушении и наказании. От имени всех вовлеченных учреждений мы приносим извинения этому человеку за неудобства".

В среду Виталий Шустров получил от полиции письмо с решением об отмене административного штрафа.

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