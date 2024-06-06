В четверг, 6 июня, Сейм принял во втором чтении поправки к Закону об иммиграции, которые обяжут сдавать экзамен по латышскому языку ради сохранения права жить Латвии граждан России, на которых прежде это требование не распространялось.

За поправки проголосовали 67 депутатов Сейма, против - 15. Четыре парламентария в голосовании не участвовали. Все предложения к поправкам от депутатов Эдвинса Шноре ("Национальное объединение") и исключенной из парламентской фракции партии "Стабильность!" Виктории Плешкане были отклонены.



Требования прошлых поправок распространялись только на граждан России, которые получали постоянный вид на жительство по Иммиграционному закону, вступившему в силу в мае 2003 года — это чуть более 25 тысяч человек. Граждан РФ, оформивших постоянный ВНЖ по утратившему в 2003 году силу Закону "О въезде и нахождении в Латвийской Республике иностранцев и лиц без гражданства", те правила не коснулись. По данным Управления по делам гражданства и миграции, таких граждан РФ в стране на январь этого года было 4949 человек.

На то, что эти люди получили преимущественное положение по сравнению с теми гражданами РФ, которые вынуждены сдавать госязык, 15 февраля этого года в своем приговоре указал Конституционный суд.

Поправки к Иммиграционному закону, которые обяжут сдавать экзамен и эту группу граждан РФ, подала правящая коалиция. Предполагается, что люди старше 75 лет будут освобождены от сдачи экзамена. По предварительным данным, от экзамена по возрасту могут быть освобождены более половины от почти 5000 граждан РФ.

Национальное объединение ранее предложило практически аналогичные поправки, что и стало, по неофициальной информации, причиной инициирования законопроекта и правящей коалицией.

Срок подачи предложений по законопроекту назначен на 11 июня. После этого предложения будут вынесены на обсуждение ответственной комиссии, а затем состоится третье и окончательное чтение законопроекта Сеймом.

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