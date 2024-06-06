Сейм сегодня принял в окончательном чтении поправки к Уголовному закону, которые ужесточают уголовное наказание за умышленное уклонение от мобилизации, сообщает агентство LETA со ссылкой на пресс-службу Сейма.

Умышленное уклонение от мобилизации лица, подлежащего мобилизации в связи с мерами гражданской обороны, будет наказываться лишением свободы сроком до одного года, а уклонение военнослужащего запаса, резервиста или земессарга — лишением свободы сроком до трех лет. В настоящее время закон предусматривает следующие наказания: краткосрочное тюремное заключение, пробационный надзор, общественные работы или штраф.

Также предусмотрено, что использование чужой идентичности, если это наносит значительный ущерб государству, самоуправлению или лицу, чья идентичность была использована, или если оно совершено из мести, корысти или шантажа, наказывается лишением свободы на срок до одного года, временным лишением свободы, принудительными работами или штрафом.

Если преступление совершено во время сдачи экзамена на знание латышского языка или других знаний, предусмотренных Законом о гражданстве, для получения гражданства Латвии путем натурализации, вместо одного года будет назначено лишение свободы сроком до двух лет.

Депутаты также решили отменить возможность назначения общественных работ в качестве наказания за вождение в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсического или иного опьянения. Также общественные работы не будут назначаться за отказ пройти тест на наркотики или за оставление места ДТП.

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