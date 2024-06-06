Foto: Gatis Indrēvics/Latvijas Armija

На полигоне в Селии открылся полигон для учений и тестирования беспилотников, где беспилотные летательные аппараты будут испытывать местные производители и союзники Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Министерства обороны.

Полигон станет местом, где представители латвийской беспилотной индустрии смогут регулярно тестировать свою технику. Полигон для испытаний беспилотников - это также новая грань в развитии коалиции беспилотников.

По словам министра обороны Андриса Спрудса, союзники и страны-участницы коалиции беспилотников будут регулярно собираться здесь для испытаний беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, включая беспилотники, приобретенные в рамках недавно объявленной закупки беспилотников в Великобритании.

После открытия учебно-тренировочного полигона на полигоне в Селии впервые прошли военные учения в рамках международных военных учений Baltic Zenith 2024. В ходе учений Воздушные силы Национальных вооруженных сил совместно с представителями коалиции беспилотников провели испытания беспилотных летательных аппаратов на соответствие требованиям Вооруженных сил Украины.

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