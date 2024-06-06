В предварительном голосовании на выборах в Европарламент в Латвии проголосовали 63 157 избирателей, или 4,1% от имеющих право голоса, сообщили агентству ЛЕТА в Центральной избирательной комиссии.

Предварительное голосование будет проходить также в пятницу, 7 июня, с 13.00 до 18.00.

До 12 часов дня 8 июня граждане Латвии, которые по состоянию здоровья не могут прийти на избирательный участок в день выборов в Европарламент, смогут зарегистрироваться для голосования по месту жительства.

В день выборов в Латвии будут работать 945 избирательных участков, еще 50 - за рубежом.

Голосующие граждане имеют право проголосовать на любом избирательном участке в Латвии или за границей. Право голоса на выборах в Европарламент имеют граждане Латвии, а также граждане других стран ЕС, которым на день выборов исполнится 18 лет.

Всего в выборах в Европарламент в Латвии участвуют 16 списков.

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