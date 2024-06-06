Foto: LETA

В предварительном голосовании на выборах в Европарламент в Латвии проголосовали 63 157 избирателей, или 4,1% от имеющих право голоса, сообщили агентству ЛЕТА в Центральной избирательной комиссии.

Предварительное голосование будет проходить также в пятницу, 7 июня, с 13.00 до 18.00.

До 12 часов дня 8 июня граждане Латвии, которые по состоянию здоровья не могут прийти на избирательный участок в день выборов в Европарламент, смогут зарегистрироваться для голосования по месту жительства.

В день выборов в Латвии будут работать 945 избирательных участков, еще 50 - за рубежом.

Голосующие граждане имеют право проголосовать на любом избирательном участке в Латвии или за границей. Право голоса на выборах в Европарламент имеют граждане Латвии, а также граждане других стран ЕС, которым на день выборов исполнится 18 лет.

Всего в выборах в Европарламент в Латвии участвуют 16 списков.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit