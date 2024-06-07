Выборы в Европейский парламент (ЕП) в Латвии пока проходят спокойно, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) начальник Государственной полиции Армандс Рукс.

По его словам, на данный момент нет признаков того, что во время выборов ожидаются какие-либо крупные провокации, однако с отдельными лицами были проведены беседы.

Рукс отметил, что предвыборный период прошел довольно спокойно, были некоторые нарушения, но ничего особенного. Участники выборов в основном соблюдают правила, а полиции удалось вовремя предотвратить некоторые нарушения.

Глава Госполиции подчеркнул, что мы живем в демократической стране, где каждый имеет свободу выражения мнения, однако следует помнить, что и у этой свободы есть границы, за нарушение которых грозит привлечение к ответственности.

Сегодня, 7 июня, и завтра, 8 июня, в день выборов в ЕП, в Латвии действует запрет на предвыборную агитацию. В эти дни в городской среде запрещено распространение листовок, восхваляющих ту или иную политическую силу или кандидата, а также агитация у избирательных участков.

Полиция призывает жителей сообщать о запрещенной агитации в городской среде, а также о предвыборных рекламах, которые не были своевременно убраны.

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