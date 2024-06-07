три временных светофора на участке дороги Коцени-Лимбажи-Туя (P11) от Умурги до Иесалкаи. Ограничения скорости — 70 и 50 км/ч. Время проезда через участок ремонтных работ — 45 минут;

на участке дороги Инчукалнс-Ропажи-Икшкиле (P10) от Кангари до Тинужи — до трех участков со знаками приоритета, действуют ограничения скорости 70 и 50 км/ч. Время проезда через участок ремонтных работ — 43 минуты;

на участке дороги Вентспилс-Колка (P124) от Вентспилса до Лиепене — пять светофоров, действуют ограничения скорости 70 и 50 км/ч. Время проезда через участок ремонтных работ — 40 минут;

на участке дороги Вентспилс-Дундага (P77) от перекрестка с региональной дорогой Вентспилс-Колка (P124) до лесных дорог Риесту дамбис и Отрайс риесту дамбисl — пять светофоров, действуют ограничения скорости 70 и 50 км/ч. Время проезда через участок ремонтных работ — 40 минут;

на участке дороги Умурга-Цесис-Ливи (P14) от Сталбе (A3) до Цесиса — четыре светофора, действуют ограничения скорости 70 и 50 км/ч. Время проезда через участок ремонтных работ — 40 минут;

на участке дороги Алуксне-Апе (P39) возле Алсвики — пять светофоров. Действуют ограничения скорости 30, 50 и 70 км/ч. Время проезда через участок ремонтных работ — 40 минут;

на участке дороги Илуксте (Вирсайши)-Бебрене-Биржи (P72) от Мазслати до Засы — четыре светофора, действуют ограничения скорости 70 и 50 км/ч. Время проезда через участок ремонтных работ — 35 минут;

на дороге Кандава-Салдус (P109) от Земите до Капукрогса на пяти участках движение регулируется светофорами и введена локальная объездная дорога. Скорость ограничена до 50 км/ч. Время проезда через участок ремонтных работ — 30-35 минут;

на участке дороги Скрунда-Айзпуте (P117) в направлении Валтайки за Кандагой — четыре светофора, действует ограничение скорости 50 км/ч. Время проезда через участок ремонтных работ — 30 минут;

на участке дороги Вецумниеки-Нерета-Субате (P73) от Акнисте до Рите действует ограничение скорости 70 км/ч. Время проезда через участок ремонтных работ — 25 минут;