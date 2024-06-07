В конкурсе на содержание рижских улиц недостаточнач конкуренция, свидетельствует сводка финансовых предложений закупки,сообщило агентство LETA. Есть лоты, на которые подали заявки два претендента, но на многие лоты — всего по одному претенденту. Хотя суммы довольно внушительны: так, на содержание улиц и мостов в целом столичное самоуправление получило заявки примерно на 55 млн евро в год, или 270 млн евро за пять лет.

Только на четвертый лот на содержание мостов, путепроводов и пешеходных туннелей в Риге заявку подали два претендента. На остальные лоты получено лишь по одной заявке.

На содержание транспортных сооружений на левом берегу Даугавы в Риге, или Пардаугаве, подало заявку объединение поставщиков Roadeks un LAU, образованное компаниями Roadeks и Latvijas autoceļu uzturētājs.

Упомянутое объединение предлагает услуги за 19 061 766 евро.

Во втором лоте на содержание транспортных сооружений на правом берегу Даугавы в Центральном районе и Латгальском предместье подало заявку объединение лиц, образованное фирмами Eco Baltia vide и CBF Ļ-KO.

Упомянутые предприятия предлагают услуги по содержанию дорог за 15 487 085 евро.

Заявку на третий лот на содержание транспортных сооружений на правом берегу Даугавы в Зиемельском районе и Видземском предместье подало предприятие Vizii Urban, которое обещает выполнить работы за 13 957 291 евро.

На содержание мостов получено две сильно отличающиеся заявки, поэтому точную сумму можно будет выяснить после рассмотрения заявок. Компания Rīgas tilti сделало предложение на 6 398 400 евро, а организация Tilts - более чем на 48 млн евро.

Таким образом, на данный момент самоуправление получило заявки на конкурс по содержанию улиц и мостов в целом примерно на 55 млн евро в год, или 270 млн евро за пять лет.

До сих пор предполагалось, что максимальная общая договорная цена на все четыре лота составит около 210 млн евро.

Чтобы расширить конкуренцию и привлечь больше поставщиков качественных услуг, в закупку был внесен ряд существенных изменений по сравнению с предыдущей закупкой. Ранее закупка была разделена на два лота, а сейчас - на четыре. Требование свободных финансовых средств для начала работ без получения аванса от самоуправления для претендентов снижено с 20% до 15% от суммы договора по каждому лоту.

Период получения опыта претендентом и специалистами увеличен с трех лет до десяти лет и снижены квалификационные требования.

Кроме того, существенно сокращен объем работ, который требуется предъявить для подтверждения опыта, и выдвинуто более благоприятное условие о том, что опыт должен быть получен не в рамках одного договора, а в 12-месячный период.

При этом в отношении работ по содержанию улиц теперь требуется больше специалистов: ранее претендент должен был предложить одного специалиста с опытом в выполнении нескольких видов работ, сейчас на каждый вид работы должен быть свой специалист.

В закупке сказано, что вся техника должна соответствовать стандарту EURO 6 в качестве гарантии, что техника не будет устаревшей и у нее будут сниженные выбросы CO2.

Спецификации также дополнены требованиями по содержанию зимой зоны водостока на перекрестках пешеходных переходов, требованиями к уборке улиц 3-й категории (установлены дежурства на улицах 3-й категории) и требованиями к уборке снега - по указанию заказчика снег должен быть очищен в течение 24 часов.

Кроме того, спецификации дополнены требованиями по сбору песка: вывоз песка с улиц и площадок является разовой мерой после окончания зимнего сезона. О необходимости проведения работ в зависимости от погодных условий заказчик информирует исполнителя по меньшей мере за пять рабочих дней. Работы на улицах 1-й и 2-й категории обслуживания должны быть завершены в течение двух недель с их начала.

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